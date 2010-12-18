واردات هواپیما و کشتی از معافیت گمرکی برخوردار می شوند

رسول کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در قانون جدید امور گمرکی کشورمان که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی در حال بررسی است، کشتی و هواپیما از پرداخت حقوق ورودی معاف می شوند.

وی اظهار داشت: در این کمیسیون موارد قانونی ارائه شده به تصویب رسیده و به احتمال فراوان در مجلس نیز به تصویب نهایی خواهد رسید.

کوهستانی با بیان اینکه که هم اکنون واردات کشتی و هواپیما در بسیاری از کشورها بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت می گیرد، گفت: کشتی و هواپیما همواره در جهان به صورت آزاد در ترددند و از مکان خاصی برخوردار نیستند.

مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گفت: تصویب نهایی این قانون نقش بسزایی در توسعه حمل و نقل دریایی و هوایی کشورمان خواهد شد.