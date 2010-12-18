اداره ارشاد البرز با بیش از 30 طرح به استقبال رئیس جمهور می رود

آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: این تعداد طرح شامل تعداد زیادی پروژه های فرهنگی و عمرانی است.

این مسئول با اعلام اینکه سومین سفر احمدی نژاد به استان البرز دارای رویکردی فرهنگی است، خاطرنشان کرد: کارگروه فرهنگ و هنر در این سفر به صورت ویژه با حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد که طی آن برای طرح های فرهنگی استان برنامه ریزی خواهد شد.

وی اظهار داشت: تکمیل ساخت و احداث هفت فرهنگسرا از جمله این طرح هاست که همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به منطقه ارائه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز همچنین ساخت تالار بزرگ شهر،‌ تئاتر شهر و موزه هنرهای معاصر را در این استان از طرح هایی خواند که امیدوارند با نظر مساعد مواجه شده و به تصویب هیئت دولت برسد.

آشنا تصریح کرد: تجهیز و افزایش کانون های مساجد از دیگر اولویتهای مهم ما در طرح های پیشنهادی به رئیس جمهور و دولت خواهد بود.

این مسئول در پایان با سرنوشت ساز خواندن این سفر برای فرهنگ و هنر استان اضافه کرد: اختصاص محل و اعتبار لازم به منظور احداث محل برپایی نمایشگاه های بین المللی در این استان نیز از طرح های ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در این سفر است.