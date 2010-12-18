محکوم به شکست پیکان هستیم

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: هرچند در پایان جدول و در رتبه هجدهم قرار داریم اما با توجه به نزدیک بودن امتیازات با کسب امتیازت لازم می توانیم وضعیتمان را در جدول بهبود ببخشیم.

وی اظهار داشت: پیکان با مربیگیری علیدوستی متحول شده و در هفته های اخیر نتایج خوبی را به دست آورده اما مطمئن باشید فردا سه امتیاز بازی از آن شاهین خواهد بود.

سرمربی شاهین بوشهر با تاکید بر اینکه جایگاه شاهین در پایان فصل تک رقمی خواهد بود، گفت: تا پایان لیگ هنوز 16 هفته و 48 امتیاز باقیمانده است که امیدواریم با بازی خوبی که انجام می دهیم و اضافه شدن عمادرضا امتیازات لازم را کسب کنیم.

استیلی گفت: اگر به جدول برترینهای لیگ نگاه کنیم شاهین هم در خط دفاع و هم در ایجاد موقعیتهای گل از بهترینهای لیگ است اما ما متاسفانه در نتیجه گیری ضعیف عمل کرده ایم.

وی در خصوص اتفاقات اخیر شاهین گفت: رفتن من با تصمیم هیئت موسسین بود و برگشتنم نیز با درخواست مردم و امام جمعه محترم بوشهر و من در این رفتن و برگشتن هیچ نقشی نداشتم.

سرمربی شاهین بوشهر با بیان اینکه شاهین با همان سیستم و ترکیب همیشگی بازی خواهد کرد، گفت: تنها مشکل شاهین گلزنی است که امیدواریم با اضافه شدن عمادرضا مشکلمان برطرف شود .

وی یادآور شد: در این بازی آل نعمه، ایمان حیدری و عباس پورخسروانی به دلیل مصدومیت و محروم بودن در اختیار نداریم.