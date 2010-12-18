ایران از واردات سرسوزن پزشکی بی نیاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک خدامراد احمدی صبح شنبه در جریان بازدید یک شرکت تولید کننده سرسوزنهای پزشکی در شهرک صعنعتی آشتیان افزود: با توجه به تعداد اشتغال ایجاد شده و طرحهای توسعه ای که این شرکت برای آینده دارد امیدوار هستیم که این محصول و محصولات مشابه وارداتی نداشته باشیم بلکه زمینه صادرات برای کشورهای منطقه و همسایه فراهم شود.

وی اضافه کرد: این خط تولید در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه تقریبا جزو موارد نادر است و این مایه خوشحالی است که جمهوری اسلامی دارای کارشناسان توانمندی در عرصه تولیدات محصولات پزشکی است.

احمدی در خصوص حمایت از طرح توسعه شرکت آوا پزشک گفت: با مدیران استانی توافق شد در حداقل زمان ممکن با کمک بانک صنعت و معدن،سازمان صنایع و معادن و شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مراحل قانونی طی و هر چه زودتر فعالیتهای عمرانی طرح توسعه آغاز گردد.

معاون وزیر صنایع و معادن در پایان افزود: ما در ستاد وزارتخانه تلاش خواهیم کرد که طرح های توسعه این مجتمع راه اندازی شود و من از همه دست اندرکاران این مجموعه که با درایت چنین مجموعه ای را در داخل کشور راه اندازی کرده اند تا از واردات این محصول جلوگیری شود تشکر می کنم.

شرکت آواپزشک تولیدکننده سرسوزنهای یکبار مصرف پزشکی در زمینی به مساحت 130 هزار متر مربع و سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد ریال و 180 نفر نیروی شاغل در حال تولید سالانه بیش از 600 میلیون عدد سر سوزن یکبار مصرف پزشکی می باشد.



این شرکت که قادر است کل مصرف داخل کشور را تامین کند دارای نشان CE اروپا را توسط شرکت QS سوئیس در ارتباط با تولید و بسته بندی سرسوزنهای یکبار مصرف پزشکی شده است.