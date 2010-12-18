ایلام یکی از امن ترین استانهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در دیدار با رئیس کمیته امنیت داخلی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی که در محل دفتر استاندارصورت پذیرفت، گفت: استان ایلام یکی از امن ترین استانهای کشوراست.

وی اعلایی اظهارداشت: وجود مردمی شجاع ، متدین واثرگذار در صحنه های مختلف و پایمردی آنها در دوران دفاع مقدس و صحنه های انقلاب، باعث شده نام ایلام در یادها جاودان باشد.

وی افزود: مردم منطقه محب اهل البیت (س) واصحاب و لایت درتمامی میدانهایی که ولایت باز نموده ، مردم ایلام بدرستی نقش آفرینی کرده اند.

وی ادامه داد: رفتاری که مردم ایلام در زمان جنگ از خود نشان دادند بی بدیل بود و تردیدی نیست که این شهر درتمام دنیا بی نظیر بوده چراکه هوشیاری و مقاومت آنها به گونه ای بوده که پس از هر بمباران که مردم به جنگلها و دامنه کوهها پناه می بردند، سریعا" بعد از آن به داخل شهر می آمدند و زندگی خود را ادامه می دادند که این یک ظرفیت بسیار خارق العاده و کم نظیر است که در روحیات مردم این منطقه وجود دارد.

استاندار ایلام مردم منطقه را متدین توصیف کرد و بیان کرد: این شاخصه باعث شده که به سمت اجرای طرحهای فرهنگی، قرآنی مانند طرح نسیم رحمت که از یک گستردگی و غنا مطلوبی برخورداراست ورود کینیم.

اعلایی استفاده از ظرفیت علمی و بالای اساتید برجسته و ممتاز قرآنی کشور و بین المللی در آموزش معلمان و مدرسان قرآنی استان را یکی از محورهای این طرح فراخواند.

.در ادامه این دیدار پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از حضور در استان ایثارگر و شهید پرور ایلام گفت: مرز مهران یک ظرفیت بسیارمطلوبی برای توسعه استان است.

رئیس کمیته امنیت داخلی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: قرارگرفتن استان در مسیر تردد زوار عتبات عالیات یک موقعیت ویژه برای منطقه است.

وی در ادامه بیان کرد: در ابتداء ورود به شهرایلام به محل اجرای طرح نسیم رحمت که یک ایده مترقی فرهنگی است رفتم و چشم انداز امیدبخشی را دیدم که نوید بخش یک حرکت تأثیرگذار و اثربخش فرهنگی است.

وی با قدر دانی از رویکرد مردمی و فرهنگی استاندارایلام نیز خاطرنشان کرد:رفتارها و منش ها ی استانداران دولت آقای احمدی نژاد بسیار مردمی و مانند خود ایشان اسلامی و بدور از تشریفات زائد است.

وی با تأکید براینکه هم اکنون همگرایی بین دولت و مجلس بخوبی برقراراست نیز گفت: هرچقدر به هم نزدیک تر شویم و بین نیروهای انقلاب وحدت و هماهنگی باشد کشور در مسیر توسعه وتعالی قرار می گیردو دشمنان بیش از پیش مأیوس می شوند.