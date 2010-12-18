اکوادور آماده شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابومازن در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: پس از برزیل، آرژانتین و بولیوی، اکوادور نیز آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 اعلام کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین به تلاش های خود برای تشویق کشورهای آمریکای جنوبی به شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 ادامه خواهد داد.

ابومازن همچنین اقدام برخی کشورها همچون فرانسه و نروژ مبنی بر ارتقای سطح دیپلماتیک فلسطین را ستود. "اوا مورالز" رئیس جمهور بولیوی بعد از ظهر روز گذشته با سخنرانی در کنفرانس رؤسای جمهور آمریکای جنوبی در برزیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت. برزیل و آرژانتین نیز اوایل ماه جاری میلادی به این اقدام مبادرت ورزیدند.