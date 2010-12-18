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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۴

ابومازن:

اکوادور آماده شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 است

اکوادور آماده شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 است

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز از آمادگی اکوادور چهارمین کشور آمریکای جنوبی برای شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابومازن در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: پس از برزیل، آرژانتین و بولیوی، اکوادور نیز آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 اعلام کرده است.

وی در ادامه تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین به تلاش های خود برای تشویق کشورهای آمریکای جنوبی به شناسایی کشور فلسطین در مرزهای 1967 ادامه خواهد داد.

ابومازن همچنین اقدام برخی کشورها همچون فرانسه و نروژ مبنی بر ارتقای سطح دیپلماتیک فلسطین را ستود. "اوا مورالز" رئیس جمهور بولیوی بعد از ظهر روز گذشته با سخنرانی در کنفرانس رؤسای جمهور آمریکای جنوبی در برزیل کشور فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخت. برزیل و آرژانتین نیز اوایل ماه جاری میلادی به این اقدام مبادرت ورزیدند.

کد مطلب 1211988

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