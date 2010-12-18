۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

به همت حوزه هنری/

جشن بزرگ رسانه‌های سینمایی ایران برگزار می‌شود

جشن بزرگ رسانه‌های سینمایی ایران برای نخستین‌بار پیش از آغاز جشنواره بیست و نهم فیلم فجر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران جشن بزرگ رسانه‌های سینمایی ایران با هدف تبیین نقش محوری رسانه‌ها در روند پیشرفت سینمای ایران و به منظور ارتقای جایگاه نقد پذیری و فعالیت رسانه‌ای در سینمای کشور چهارشنبه بیست و دوم دی‌ماه مصادف با میلاد با سعادت امام موسی کاظم (ع) به همراه اهدای جایزه بهترین نقد و یادداشت سینمایی سال 1389 برگزار می‌شود.

این جشن که حوزه هنری استان تهران آن را حمایت می‌کند با مشارکت کلیه رسانه‌های سینمایی ایران برگزار شده و بهترین‌های سینما را این بار با آراء اهالی رسانه انتخاب می‌کند.

نشست هم‌اندیشی این جشن دوشنبه 29 آذر با حضور نمایندگان کلیه رسانه‌های سینمایی کشور در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

