۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

عبدی نژاد تاکید کرد:

گسترش پارکهای جنگلی بیابانی از مشکلات منابع طبیعی می کاهد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: گسترش پارکهای جنگلی در اراضی بیابانی از مشکلات منابع طبیعی می کاهد که این امر باید همواره مد نظر قرار گیرد.

غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گسترش پارکهای جنگلی در اراضی بیابانی دنبال می شود که برای تحقق این امر لازم است زمینه های مورد نیاز تامین شود.

این مسئول گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در بخش بیابان زدایی و کنترل فرسایش بادی در 40 سال گذشته، جلوگیری از بیابانی شدن شش میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت علاوه بر کاشت 2.2 میلیون هکتار جنگلهای دست کاشت بیابانی و ایجاد 54 پارک جنگلی بیابانی به مساحت شش هزار هکتار، حفاظت، کاهش و کنترل خسارت ناشی از فرسایش بادی بر تاسیسات زیربنایی نیز دنبال شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین کاهش و کنترل خسارت ناشی از فرسایش بادی بر تاسیسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تولیدی همراه با اثرات وسییع اکولوژیکی و زیست محیطی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته حوزه بیابانزدایی سازمان جنگلها بوده است.

عبدی نژاد اظهار داشت: مهمترین راهکارهای کنترل پدیده بیابان زدایی با توجه به گستردگی مناطق تحت تاثیر و پیچیدگی عوامل محیطی و تعدد دستگاه ها، جوامع و مشاغل موثر و متاثراز این پدیده، مقوله مدیریت و کنترل پدیده بیابان زایی است.
 
وی خاطرنشان کرد: این امر با مشارکت همه دستگاه ها، جوامع روستایی و عشایری و بهره برداران محقق می شود که باید همواره به این مسئله  توجه کافی داشته باشیم.
 
این مسئول اضافه کرد: همچنین تحقق این امر در قالب برنامه ای هدفمند از اساسی ترین راهکارهای مقابه با بیابان زایی است و باید با جدیت دنبال شود.
