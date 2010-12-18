گسترش پارکهای جنگلی بیابانی از مشکلات منابع طبیعی می کاهد

غلامعباس عبدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: گسترش پارکهای جنگلی در اراضی بیابانی دنبال می شود که برای تحقق این امر لازم است زمینه های مورد نیاز تامین شود.

این مسئول گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در بخش بیابان زدایی و کنترل فرسایش بادی در 40 سال گذشته، جلوگیری از بیابانی شدن شش میلیون هکتار از عرصه های منابع طبیعی کشور بوده است.

وی ادامه داد: در این مدت علاوه بر کاشت 2.2 میلیون هکتار جنگلهای دست کاشت بیابانی و ایجاد 54 پارک جنگلی بیابانی به مساحت شش هزار هکتار، حفاظت، کاهش و کنترل خسارت ناشی از فرسایش بادی بر تاسیسات زیربنایی نیز دنبال شده است.

این مسئول عنوان کرد: همچنین کاهش و کنترل خسارت ناشی از فرسایش بادی بر تاسیسات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تولیدی همراه با اثرات وسییع اکولوژیکی و زیست محیطی از دیگر فعالیتهای صورت گرفته حوزه بیابانزدایی سازمان جنگلها بوده است.

عبدی نژاد اظهار داشت: مهمترین راهکارهای کنترل پدیده بیابان زدایی با توجه به گستردگی مناطق تحت تاثیر و پیچیدگی عوامل محیطی و تعدد دستگاه ها، جوامع و مشاغل موثر و متاثراز این پدیده، مقوله مدیریت و کنترل پدیده بیابان زایی است.

وی خاطرنشان کرد: این امر با مشارکت همه دستگاه ها، جوامع روستایی و عشایری و بهره برداران محقق می شود که باید همواره به این مسئله توجه کافی داشته باشیم.

این مسئول اضافه کرد: همچنین تحقق این امر در قالب برنامه ای هدفمند از اساسی ترین راهکارهای مقابه با بیابان زایی است و باید با جدیت دنبال شود.