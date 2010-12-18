به گزارش خبرگزار مهر، عبدالله جاسبی در این پیام با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه آورده است: ایده اصلی وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان کانون‌های تولید علم و معرفت و دین‌‌باوری، براساس اندیشه‌های تابناک حضرت امام (ره) و در جهت تقویت دو جوهره اصلی انقلاب و همبستگی و اتحاد بین جامعه حوزوی و دانشگاهی به وجود آمد.

در این پیام همچنین آمده است: وحدت حوزه و دانشگاه از اندیشه‌های مبنایی حضرت امام (ره) برای شکوفایی و پیوند عمیق دو نهاد اصلی تعلیم و تربیت میهن اسلامی‌مان بوده و دینمداری و پژوهش محوری هدف مشترک حوزه و دانشگاه و به منزله بال‌های حیاتی پیشرفت و تعالی و دستیابی به آرمان‌های انقلاب است.

رئیس دانشگاه آزاد در این پیام آورده است: پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت علم و ایمان زمینه ارتباط طلاب و دانشجویان برای تربیت دانشمندان و اندیشمندان دینمدار را فراهم می‌سازد و عزت، عظمت و اعتلای کشور را در پی خواهد داشت.

وحدت و ارتباط ناگسستنی حوزه و دانشگاه رمز پیشرفت اهداف دینی و علمی انقلاب و تعالی بخش حرکت توسعه مدارانه کشور در عرصه بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته و نوین و ژرفا بخشی علوم و معارف دینی است.

جاسبی در این پیام آورده است: استاد شهید آیت‌الله مفتح نقش مهمی در شکل گیری جنبش اسلامی، تفکر وحدت حوزه و دانشگاه داشتند. شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طلاب و دانشجویان به عنوان نیروها و منابع انسانی لایق و مستعد کشور، موجب ارتقا و پیشبرد راهبردهای دینی و رهیافت‌های علمی در سطوح مختلف می‌شود.