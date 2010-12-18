بررسی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور کارهای اعلام شده به این شرح است:

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 30/4/1389 به‌تصویب رسید)

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی (این طرح در جلسه علنی مورخ 8/7/1388 برای بررسی مجدد به کمیسیون عودت داده شد)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

- گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب

1387

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه ، آستارا و سهلان

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ایجاد چهارده منطقه ویژه اقتصادی

- گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری بین‌ جمهوری

اسلامی ایران و امارات متحده عربی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه مقاوله‌نامه و آیین‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا - 2006 «1385 هجری شمسی»)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی

- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه الحاق سازمان تعاونی کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه تصویب اصلاحیه پروتکل 1992 میلادی (1371 هجری شمسی) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی (1348 هجری شمسی) و پروتکل 1992 میلادی (1371 هجری شمسی) جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 میلادی (1350 هجری شمسی)

- گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه آئین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری (تعیین مهلت اجراء آزمایشی طبق اصل 85 قانون اساسی)

- گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه‌های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

- سؤال "محمدرضا خباز" نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

- سؤال "سلیمان جعفرزاده"، "جواد جهانگیرزاده"، "نادر قاضی‌پور"، "مهدی عیسی‌زاده" و "علی‌ زنجانی‌حسنلویی" نمایندگان ماکو و چالدران، ارومیه، میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب و نقده از وزیر نفت

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن پیرامون بررسی شکایت گروهی از خریداران کامیون دانگ فنگ از شرکت سایپا دیزل (دراجرای بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنعت فولاد کشور (دراجرای بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی وضعیت صنایع حمل و نقل ریلی کشور (دراجرای بند «6» ماده «33» آیین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی پیرامون مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل 44 (در اجراء تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد ارزیابی عملکرد بخش صنعت کشور و مقایسه آن با اهداف و تکالیف برنامه چهارم توسعه (دراجرای بند 6 ماده 33 آیین‌نامه داخلی)

- گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات