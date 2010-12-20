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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۱۵

تصویری از حیات وحش/

تصویر یک بچه خرس خجالتی که با دیدن دوربین غش کرد!

تصویر یک بچه خرس خجالتی که با دیدن دوربین غش کرد!

یک خرس قطبی کمروی ساکن باغ وحش مسکو زمانی که فهمید یک عکاس مشغول عکس گرفتن از آن است از خجالت روی زمین افتاد و صورت خود را با دست پوشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی یک خرس قطبی از بچگی در باغ وحش بزرگ می شود این بدان معنی است که همه روزه با فلاش دوربینهای بازدیدکنندگان مختلف روبه رو می شود و بنابراین، پدیده عکس گرفتن برای این خرس باید کاملا طبیعی باشد.

اکنون به نظر می رسد که این قانون در مورد خرس قطبی ساکن باغ وحش مسکو صادق نیست. به طوری که این خرس قطبی یکساله کمرو زمانی که دید یک عکاس مشغول عکس گرفتن است خود را روی زمین در میان برفها انداخت و صورت خود را با هر دو دست پوشاند.

بر اساس گزارش دیلی میل، "آنتون آوریانوف"، توریستی که این عکس را تهیه کرده و آن را در اینترنت گذاشته است در این خصوص اظهار داشت: "این خرس خیلی قشنگ بود. به همین علت من سعی کردم که از آن یک عکس بگیرم اما خوشش نیامد و خود را به میان برفها انداخت. اگر هر کس دیگری جای من بود فکر می کرد که این توله خرس خیلی بازیگوش بوده است اما من فکر می کنم که این بچه خرس قطبی خیلی خجالتی و کمرو بود. البته من مطمئنم که وقتی به یک خرس قطبی بزرگ تبدیل شد دیگر خجالتی نخواهد ماند."

کد مطلب 1211995

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