نمایه حضرت قاسم بن الحسن(ع) در فضای مجازی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صالح دماوند از قرار گرفتن نمایه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) در پایگاه اینترنتی حوزه نت خبر داد و در خصوص مشخصات این نمایه اظهار داشت: نمایه حضرت قاسم(ع) دارای 23 مطلب می‌باشد که این مطالب شامل 10 مقاله، بخش پرسش و پاسخ، گزیده کتاب و چکیده پایان نامه با محوریت حضرت قاسم ابن الحسن(ع) می‌باشد که از هم اکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.



وی معرفی خانواده امام حسن مجتبی(ع) را مقدمه این نمایه ارزشمند دانست و بیان داشت: «شناسنامه حضرت قاسم(ع)»، « قاسم اسوه نوجوانان»، «ازدواج حضرت در شب عاشورا» و«فرزندان امام حسن(ع) و عاشورا» از جمله مطالب خواندنی این نمایه معنوی به شمار می‌رود.



مدیر اجرایی پایگاه حوزه نت ادامه داد: «قاسم یادگار امام حسن(ع)»، «تعداد همسران امام حسن(ع)»، «صدیقه خاندان امام حسن(ع)»، «شکوفه‌ای در گلستان عترت» و «حافظان پرده نشین» از جمله دیگر مطالب خواندنی نمایه حضرت قاسم ابن الحسن(ع) هستند.



صالح دماوند اظهار داشت: علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از این نمایه خواندنی به آدرس اینترنتی www. Hawzah.net مراجعه کنند.

