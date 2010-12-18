20 پروژه توسعه شبکه روشنایی معابر در اهواز اجرا می شود

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه برای اجرای این تعداد پروژه روشنایی تاکنون 52 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، اظهارداشت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات استانی استان به شرکت توزیع برق اهواز اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: توسعه شبکه توزیع روشنایی معابر شهرک بنکداران، معابر زویه - ملی راه، معابر جاده ساحلی از پارک قوری تا پل ششم و معابر قطعه 92 پردیس را ازجمله این پروژه ها هستند.



رئیس شورای برنامه ریزی شهرستان اهواز ادامه داد: همچنین توسعه شبکه روشنایی معابر پلیس راه قدیم تا پل سوم، سه راه خرمشهر تا عین دو، سه راه خرمشهر تا پل نورد و معابر حمیدیه و معابر ورودی ویس، ملاثانی نیز از جمله پروژه هایی است که به آنها اعتبار اختصاص داده شده است.



فرماندار اهواز همچنین از اختصاص 22 میلیارد ریال به شرکت برق منطقه ای خوزستان از محل اعتبارات توسعه خبر داد و خاطرنشان کرد: از این مبلغ دو میلیارد ریال به منظور استفاده از انرژیهای نو و 20 میلیارد ریال جهت توسعه پستهای برق اختصاص یافته است.