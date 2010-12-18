به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام بهرام محمدیان با اشاره به مصوبه ساماندهی کتابهای آموزشی گفت: اعتقاد من این است که هدفگذاریهای صورت گرفته برای معرفی کتابهای خوب تاکنون کفایت میکرده است، اما بنا بر ضرورت باید باب دیگری را هم پیش روی خود بگشایم؛ به این مفهوم که اگر کتابی استانداردهای لازم را نداشته باشد، مانع حضور آنها در فضاهای آموزشی شویم.
وی ادامه داد: از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم انتظار میرود که نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهد و در چاپ و نشر کتابهای آموزشی و کمک آموزشی استانداردهای لازم را رعایت کند.
محمدیان افزود: وزارت ارشاد در کمیتههای انتخاب آثار مناسب برای تجهیز کتابخانهها از نظرات کارشناسی صاحبنظران آموزشی استفاده میکند، ولی به نظر میرسد که این موضوع باید حالت رسمیتر به خود بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آموزش و پرورش خود اقدام به صدور مجوز پیش از چاپ برای این دسته از کتابها نمیکند، گفت: این اختیاری است که از سوی نهادهای ذیربط به ارشاد محول شده است، اما اگر زمانی دستگاههای سیاستگذار بالادستی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرورت بدانند که وزارت آموزش و پرورش نسبت به کتابهای آموزشی و کمک آموزشی باید دست به صدور مجوز پیش از چاپ بزند، ساز و کار متناسب با آن را فراهم میکنیم تا بتوانیم این ماموریت را انجام دهیم.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در ادامه به استانداردهایی که مورد نظر شورای عالی آموزش و پرورش در مصوبه ساماندهی کتابهای آموزشی است، اشاره کرد و گفت: این مصوبه از دل جشنواره کتابهای آموزشی رشد بیرون آمده است، بنابراین استانداردها همانهایی است که در جشنواره کتابهای آموزشی رشد مورد استفاده داوران است.
محمدیان ادامه داد: داوران ما طی چند دوره برگزاری جشنواره معیارهایی را تصویب کردند که به عنوان قانون اعلام شده است و میتواند استانداردهای این مصوبه باشد.
هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد روز دوشنبه 29 آذرماه برگزار میشود.
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