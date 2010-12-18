تیم ویژه ایمیدرو برای پیگیری حادثه معدن در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ به دنبال وقوع حادثه در یکی از معادن زغالسنگ استان کرمان (منطقه هجدک) و جان باختن 4 تن از معدنکاران ،‌ معاون وزیر صنایع و معادن ضمن ابراز تسلیت به خانواده های بازماندگان، ‌از اقدامات سریعی خبر داد که هدف اولیه آن خروج اجساد معدنکاران است.

حسن پلارک که عازم منطقه شده است،‌ با تاکید بر اینکه وزیر صنایع و معادن نیز به طور مستمر پیگیر موضوع است، تصریح کرد: در حال حاضر با همکاری نهادهای امدادی استان کرمان، کمیته ویژه ای به سرپرستی اینجانب ،‌ معاون معدنی وزیر صنایع و معادن و کارشناسان خبره معدن تشکیل شده که به دنبال وقوع حادثه با کلیه امکانات فنی و تخصصی مشغول انجام عملیات هستند.

همچنین گروهی متشکل از مدیر عامل، رئیس حراست و مدیر ایمنی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،‌ بلافاصله پس از حادثه فوق ،‌ عازم منطقه شده اند و در حال حاضر نیز تیم امداد در پی ایجاد مسیری جدید و میانبر به منظور آواربرداری و خروج اجساد است.



در اواخر هفته گذشته سقف یکی از بخشهای معدن هجدک در شهرستان راور استان کرمان ریزش کرد که این امر منجر به جان باختن 4 تن از معدنکاران شد.