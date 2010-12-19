شورجه در ارتباط با فیلم "جنوب آسمانی" به خبرنگار مهر گفت: به زودی عنوان این فیلم تغییر میکند. حسین مهدوی کار صداگذاری را انجام میدهد. نسخهای از فیلم را در اختیار طاهر ماملی قرار دادیم تا ساخت موسیقی را در سوریه انجام دهد.
فیلم "جنوب آسمانی" به کارگردانی جمال شورجه بر اساس حوداث مستند و واقعی جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان با همکاری مشترک بنیاد سینمایی فارابی، حزبالله و دولت لبنان تولید میشود. در این فیلم حنان ترک از مصر، کنده علوش از سوریه، کارمن لبس و یوسف الخال از لبنان بازی کردند.
وی که تهیهکنندگی "آسمان هشتم" را برعهده دارد، درباره مراحل فنی این فیلم افزود: ساخت جلوههای ویژه فیلم انجام میشود و ستار اورکی موسیقی را میسازد. این فیلم مانند "جنوب آسمانی" برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش میشود. محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی اوا، زلفیه حسین اوا، قربان مسیم اوف، مهدی فقیه بازیگران این فیلم هستند.
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