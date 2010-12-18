90 درصد آتش سوزی جنگلهای آمل مهار شد

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل های این منطقه که از عصر جمعه در منطقه زائرسر لهاش بخش مرکزی دچار آتش سوزی بود، تاکنون بیش از 15 هکتار از جنگلهای منطقه را از بین برد.

وی افزود: بیشتر گونه های درختی که در آتش سوخت از گونه های بلوط و گونه های جنگلی بوده است.

بخشدارمرکزی آمل تصریح کرد: با تلاش نیروهای امدادی شامل منابع طبیعی، هلال احمر، گروههای کوهنوردی و نیروهای محلی هم اکنون دامنه آتش سوزی به مناطق دیگر مهار شده است.

عسگری پور افزود: متاسفانه صعب العبور و صخره ای بودن منطقه جنگلی لهاش، حضور ماموران و تجهیزات آتش نشانی برای اطفای حریق مشکل ساز شده و نیروهای مردمی و امدادی در منطقه حضور دارند.

بخشدارمرکزی آمل ادامه داد: نیروهای امدادی اکنون در مسیرهای سرایت آتش به سایر مناطق با قطع درخت و گودبرداری اقدامات اولیه را برای اطفای کامل آن انجام دادند.

وی از شکارچیان و دامداران مناطق جنگلی این بخش نیز خواست با دیدن دود ناشی از آتش سوزی های کوچک مراتب را به دهیاران روستاهای اطراف اطلاع دهند.

وی یادآورشد: دهیاران مناطق روستاهای جنگلی به عنوان مدیران بحران در روستاها هستند و به محض وقوع آتش سوزی با نیروهای محلی روستا بلافاصله در محل آتش سوزی حضور می یابند.

درحوزه استحفاظی شهرستان آمل حدود 295 هزار هکتار جنگل و مرتع وجود دارد.