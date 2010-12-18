به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در نشستی خبری با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای هدفمندی یارانه ها، هفته جاری را هفته آمادگی برای هدفمندی یارانه ها اعلام کرد و گفت: یکی از سیاستهای دولت حمایت از ناوگان حمل و نقل عمومی کشور همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه آزادسازی یارانه سوخت به منظور افزایش بهره وری در ناوگان حمل و نقل کشور انجام می گیرد، تصریح کرد: برای اجرای این قانون در بخش حمل و نقل تاکنون زیر ساختهای متعددی تعریف و اجرایی شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به نصب و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی وجه سوخت در تمامی جایگاه‌ها، بیان کرد: عرضه گازوئیل از طریق سامانه هوشمند سوخت هم از دیگر زیر ساختها در ین بخش است.

وی با اعلام اینکه بخش آفلاین پرداخت الکترونیکی سوخت در جایگاهها به طور کامل راه اندازی شده است، اظهارداشت: پیش بینی می شود بخش آنلاین پرداخت الکترونیکی سوخت هم حداکثر تا 6 ماه آینده نصب و راه اندازی شود.

وی همچنین از انجام کار کارشناسی برای تعیین فرمول قیمت گذاری کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، یادآور شد: برای اولین بار در کشور در تمامی مسیرها قیمت کرایه ها مشخص شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین از اختصاص اعتبار 200 میلیارد ریالی برای توسعه ناوگان و خدمات مترو خبر داد و افزود: این اعتبار باید توسط وزارت کشور برداشت و به مترو پرداخت شود.

این مقام مسئول با یاداوری اینکه در سالجاری حدود یکهزار و 900 ریال اعتبار به متروی تهران اختصاص یافته است، گفت: 21 آذرماه همزمان با تخصیص اعتبار مترو اولین بخش اعتبار خرید سه هزار دستگاه اتوبوس توسط خزانه تخصیص داده شده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در پایان با بیان اینکه به زودی بارنامه خودروهای سنگین الکترونیکی خواهد شد، تاکید کرد: براساس این طرح عملکرد تمامی کامیون‌ها، مینی‌بوسها و اتوبوس‌ها در یک مرکز داده جمع‌آوری شده و به صورت ماهانه قابل ارزیابی خواهد بود.