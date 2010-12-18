واحد چهارم نیروگاه جنوب اصفهان سنکرون شد

مدیرعامل گروه مپنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام خبر فوق افزود: واحد چهارم نیروگاه جنوب اصفهان، پس از انجام موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی توسط پرسنل نیروگاه جنوب اصفهان پس از 47 روز با شبکه سنکرون شد.

عباس علی آبادی ادامه داد: ین واحد در تاریخ اول آبان ماه 89 جهت تعمیرات اساسی از شبکه خارج شده بود.

وی عنوان کرد: همچنین مدتی قبل نیز واحد دوم نیروگاه گازی سلطانیه (زنجان 3) سنکرون شد ضمن اینکه با سنکرون این واحد، مجموع واحدهای سنکرون شده شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) 97 واحد شده بود.

حضور گروه مپنا در اولین نمایشگاه بزرگ راه و ترابری و صنایع وابسته



این مسئول همچنین گفت: اولین نمایشگاه بزرگ راه و ترابری و صنایع وابسته با رویکرد معرفی فرصتها، ظرفیتها و عملکردها، در محل مصلی تهران برگزار شد و مپنا نیز در آن حضور داشت.

وی بیان کرد: این نمایشگاه با هدف ایجاد تعامل بخش خصوصی و دولتی، جلب سرمایه‌گذار، معرفی توانمندی‌ها، استفاده از منابع داخلی و بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن برگزار شده است.

علی آبادی اضافه کرد: در این نمایشگاه، بیش از 200 شرکت، سازمان و موسسه به ارائه دستاوردهای خود در بخشهای سازمانهای وزارت راه و ترابری، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی و ... پرداختند.

شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در نمایشگاه شرکت کرد

وی افزود: شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا نیز به منظور معرفی خود به عنوان یکی از بزرگترین و فعالترین شرکتها در عرصه تولید لکوموتیو، در این نمایشگاه حضوری چشمگیر داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: این درحالیست که بسیاری از مسئولان و متخصصان صنعت حمل و نقل ریلی، برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای گروه مپنا به ویژه در زمینه صنایع ریلی، در غرفه مپنا حضور یافتند.