ساماندهی مشاغل مزاحم همدان عزم همگانی می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سعید بیات در یکصد وشست وششمین جلسه کمیسیون خدمات شهری در خصوص بررسی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری همدان اظهار داشت: مشاغل مزاحم شهری از معضلات جدی است که باعث نا امنی، اختلال در رفت وآمد، سیمای نامناسب شهر و ایجاد آلودگی صوتی و سد معبر می شود.

بیات با تاکید بر شناسایی مشاغل مزاحم شهر همدان اظهار داشت: حمل آهن در بلوار خوزستان و خطر تصادف، حمل مصالح ساختمانی در بلوار شهید مدنی، حضور سنگ قبر فروشان در ورودی جاده ملایر، نامناسب بودن مکان نصب دکه ها در بلواربسیج از جمله مشاغل مزاحم شناسایی شده در همدان است.

وی با بیان اینکه هر شغلی می تواند در صورت نامناسب بودن مکان راه اندازی آن در بافت شهری، در زمره مشاغل مزاحم شهری باشد، گفت: در مرحله اجرا، اولویت در جمع آوری مشاغل مزاحم شهری با کاربری های مسکونی است.

سعید بیات با تاکید بر اینکه جمع آوری مشاغل مزاحم شهری به تنهایی از عهده شهرداری بر نمی آید، گفت: دستگاه های مربوطه نیز باید در این امر همکاری کنند چرا که تعامل متقابل باعث هم افزایی شده و آسایش و رفاه شهروندان حاصل می شود .

وی یکی از اولویت های اصلی در ساماندهی مشاغل مزاحم شهری را جمع آوری سنگ فروشان و آهن فروشان شهر همدان عنوان کرد و گفت: مدیران مناطق چهار گانه شهرداری علاوه بر ساماندهی این مشاغل باید در منطقه خود آنچه را که باعث نامناسب بودن منظر شهری شده رفع کنند.