۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۳

فابرگاس:

حالا نوبت ماست که بارسلونا را حذف کنیم

کاپیتان فوتبال آرسنال گفت آنها می توانند بارسلونا را در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شکست داده به دور بعد صعود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سسک فابرگاس در خصوص دیدار با بارسلونا گفت: مقابل بارسا ماموریت ما غیرممکن نیست. می توانیم آنها را شکست دهیم چرا که شکست ناپذیر نیستند. در سال های اخیر تیم های منچستریونایتد، لیورپول و چلسی تیم بارسلونا را شکست داده اند و حالا نوبت ماست که آنها را ببریم.

وی افزود: من به شخصه ترجیح می دادم با شالکه و یا بایرن مونیخ هم قرعه می شدیم تا بارسلونا البته آنها هم تیم های خطرناکی هستند. با این حال ما اگر می خواهیم قهرمان اروپا شویم باید این تیم را شکست دهیم. البته فکر می کردم در فینال رقابت ها در ومبلی با این تیم رو به رو شویم با این حال برای شکست آنها آماده هستیم.

آرسنال در تاریخ 27 بهمن ماه در ورزشگاه امارات در دیدار رفت با بارسلونا بازی می کند و در تاریخ 17 اسفند در دیدار برگشت میهمان بارسا در ورزشگاه نیوکمپ خواهد بود.
