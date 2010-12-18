روسازی بتنی جاده ها در فارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تاکنون کل روسازی جاده ها در کل کشور به وسیله آسفالت انجام شده ولی به دلیل گرانی قیمت قیر، استان فارس پیشنهاد روسازی سلبی(بتنی) را داده که در حال حاضر 12 کیلومتر از راه های روستایی استان به صورت آزمایشی تحت روسازی سلبی قرار گرفته است.

وی افزود: فارس به دلیل داشتن کارخانجات سیمان فراوان می تواند در صورت تایید این طرح از جانب کارشناسان به عنوان اولین استان روسازی بتنی معرفی شود که خوشبختانه تا به امروز این طرح مورد حمایت مسئولین وزارتخانه قرار گرفته چراکه هزینه این نوع روسازی یک سوم روسازی به وسیله آسفالت است.

نوروزی در ادامه سخنان خود با اشاره به پروژه های کمسیون ماده 32 مربوط به راه و ترابری فارس تصریح کرد: در بحث پروژه های مربوط به ماده 32 راه و ترابری فارس رتبه نخست را در میان دیگر نهاد و سازمانهای استان دارد که در این خصوص تاکنون 16 پروژه کمیسیون ماده 32 خود را اخذ کرده اند که به زودی ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل راه و ترابری فارس تاکید کرد: در بحث مصوبات سفر نیز این اداره کل رتبه قابل قبولی را به دست آورده و تاکنون بسیاری از پروژه ها نیز بیشتر از میزان مصوبه شده کار صورت گرفته که به طور مثال انجام 70 درصد از راه های روستایی بالای 100 خانوار بود که تاکنون بیش از 90 درصد کار انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه آزاد راه شیراز - اصفهان نیز گفت: سرمایه گذاران پروژه مشخص شده اند و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد ولی در حال حاضر بحث تجهیز کارگاه در حال انجام است.