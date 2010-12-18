مسئولین مبارکه نگران آلایندگی منطقه باشند تا پرداخت عوارض

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فولاد مبارکه در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر " فولاد مبارکه حق آلایندگی 30 میلیارد تومانی را نمیپردازد" طی جوابیهای در پاسخ به سخنان رئیس شورای شهر و فرماندار شهرستان مبارکه آورده است:
احتراما در پاسخ به خبر درج شده در تاریخ 19/9/89 در آن خبرگزاری محترم خواهشمند است متن ذیل را در پاسخ به مطالب عنوان شده از سوی فرمانداری شهرستان مبارکه و رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه با توجه به قانون مطبوعات در آن خبرگزاری درج فرمایید.
بدینوسیله در مورد گزارش خبرگزاری مهر مبنی بر چگونگی حق پرداخت عوارض آلایندگی و موضوعات مربوط به آلاینده بودن فولاد مبارکه موارد زیر اعلام میگردد:
بر اساس ضوابط موجود لازم است صنایع آلاینده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست اعلام تا مراحل بعدی پرداخت عوارض زیست محیطی ناشی از آلایندگی انجام شود، این در حالی است که هیچ گونه گزارشی مبنی بر آلاینده بودن فولاد مبارکه در سال جاری از سوی سازمان محیط زیست منتشر نشده است. بنابراین مطالب عنوان شده بعدی مبنی بر خودداری فولاد مبارکه از پرداخت عوارض آلایندگی که به غلط در گزارش مزبور تحت عنوان حق آلایندگی مطرح شده موضوعیت ندارد.
از آن گذشته به نظر میرسد مسئولین محترم لازم است بیشتر نگران آلایندگی منطقه باشند، حال آنکه در سراسر گزارش آنچه خود را بیشتر نشان میدهد نگرانی از عدم وصول مبالغ (حق آلایندگی) میباشد که زیبنده عزیزانی نیست که خود را متولی سلامت مردم میدانند.
درقسمت دیگری ازاین گزارش آمده است که"مسئولان فولاد مبارکه اعلام کردهاند که تنها در مورد سلامتی پرسنل و سهامداران این مجتمع پاسخگو هستند در حالی که سلامتی مردم شهرستان مبارکه و شهرستانهای اطراف این مجتمع از دید مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه نادیده انگاشته شده است." لازم است گوینده این سخنان غیر مسئولانه (چنانچه زائیده ذهنی بعضی از افراد نیست) با ذکر نام و زمان ایراد سخن مشخص گردد. در غیر این صورت کذب این اظهارات معلوم خواهد شد.
از قول رئیس محترم شورای اسلامی شهر مبارکه گفته شده است که چرا فولاد مبارکه از اعلام نظرات کارشناسی اعلام شده از سوی سازمان محیط زیست خود داری میکنند.
در پاسخ به این مطلب باید گفت نظر رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلایندگی شرکتها در قالب لیست ارائه شده اعلام میگردد. چنانچه آقایان سازمان مزبور را متولی اعلام آلایندگی میدانند بایستی همانگونه که در مواقع اعلام آلایندگی یک مرکز صنعتی آن را میپذیرند در مواقعی هم که نظر سازمان مبنی بر عدم آلایندگی میباشد نسبت به آن تمکین نمایند.
این عبارت که سلامتی با پول قابل معاوضه نیست کلام درستی است فولاد مبارکه نیز معتقد است سلامتی مردم را نمیتوان با پول معاوضه نمود و بهترین راه برای کلیه مراکز صنعتی کاهش میزان آلایندگی است . طرحهای متعدد فولاد مبارکه و صرف هزینهای گزاف دراین زمینه نشانگر تعهد فولاد مبارکه به این مطلب است. به عنوان مثال طرح اصلاح غبارگیرهای فولاد سازی به منظور بهبود وضعیت انتشار آلایندهها با هزینهای بالغ بر یک هزار میلیارد ریال در فولاد مبارکه انجام شده است همچنین مبالغ هنگفتی صرف نگهداری و بهینه سازی سیستمهای کنترل آلودگی و تصفیه پسابها میشود.
در پایان ذکر این نکته را ضروری میدانم که فولاد مبارکه صرف نظر از فشارهای متعدد، برای بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی خود بر آن است تا همواره تعهد و مسئولیت خود را در قبال جامعه را به نحو احسن انجام دهد.امید است مسئولین منطقه نیز در این مسیر یاری نمایند.
