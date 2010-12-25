برترین ابزارهای فناورانه سال 2010/ بهترین موبایلها و لپ تاپهای2010

به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر اینکه عنوان فرد اول سال مجله معتبر تایم به "مارک زاکربرگ" بنیانگذار یکی از مشهورترین شبکه های اجتماعی جهان اختصاص پیدا کرده، این نشریه با پایان سال میلادی به رسم هر سال لیستی از برترینهای سالی که گذشت را منتشر کرد.

در بخش برترین ابزارهای فناورانه سال 2010 عنوان اول به محبوب ترین محصول شرکت اپل یعنی آی-پد اختصاص پیدا کرد. با وجود اینکه آی-پد اولین رایانه تمام لمسی تاریخ رایانه جهان نیست اما می توان به جرات گفت موفقترین آنها است زیرا تنها در ماه های اول عرضه این محصول بیش از سه میلیون آی-پد در جهان به فروش رسید.

گوشی هوشمند "گالاکسی" شرکت سامسونگ رتبه دوم برترین ابزارهای فناورانه سال 2010 را کسب کرده است. می توان گفت سال 2010 در زمینه تلفنهای همراه هوشمند سال آندروید گوگل بوده است زیرا در سه ماه سوم سال این نرم افزار گوگل بر روی بیش از 9 میلیون تلفن هوشمند نصب شد. این به آن معنی است که در حدود 44 درصد از تمامی تلفنهای هوشمند جدید تحت سیستم عامل اندروید هستند در حالی که این میزان در سال گذشته تنها پنج درصد بوده است. یکی از برترین تلفنهای اندرویدی سال 2010 نیز گالاکسی سامسونگ بوده است که مهمترین ویژگی در این گوشی نمایشگر درخشان و شفاف آن عنوان شده است.

رتبه سوم تایم باز هم به یکی دیگر از محصولات پرطرفدار اپل اختصاص یافته است. مک بوک ایر به عنوان یکی از سبک وزنترین لپ تاپهای جهان با وزنی برابر یک کیلوگرم، با وجود قیمت نسبتا بالایی که دارد از طرفداران متعددی برخوردار است.

تلویزیون گوگل که در سال جاری عرضه شد قدمی مثبت و رو به جلو در راستای ارائه تلویزیونهای اینترنتی به شمار می رود. تلویزیون Logitech Revue Box که در میان برترینهای تایم رتبه چهارم را به دست آورده است می تواند امکان جستجوی تصاویر ویدیویی بر روی اینترنت، انتخاب تصاویر و پخش آنها بر روی دستگاه را به وجود آورد.

رتبه پنجم برترین ابزارهای فناورانه سال 2010 نیز در اختیار شرکت گوگل و اولین تلفن همراه ویژه این شرکت یعنی گوشی "نکسوس یک" قرار گرفته است. این گوشی که گوگل از آن به عنوان یک اَبَر گوشی یاد می کند به اندازه ای که این شرکت انتظار داشت با موفقیت مواجه نشد با این حال توجه تایم را برای انتخاب در لیست برترین هایش برانگیخت.

با این حال به نظر می رسد شرکت اپل با در اختیار گرفتن رتبه ششم و اختصاص آن به گوشی آی-فن 4 تلاشهای شرکت گوگل را برای به انحصار درآوردن برترین محصولات جهان با شکست مواجه کرده است. در سه روز اول فروش آی-فن 4 در حدود 1.7 میلیون دستگاه از این گوشی هوشمند به فروش رسید. ویژگی غیر قابل رقابت این گوشی وضوح نمایشگر 960 در 640 پیکسلی آن است که تا کنون بیشترین وضوح تصویری ایجاد شده در نمایشگری 3.5 اینچی بوده است.

تایم رتبه هفتم لیست خود را نیز به تلویزیون شرکت اپل اختصاص داده است که به گونه ای تلاشی در راستای ایجاد تغییر در مالکیت محتوی رسانه ها به شمار می رود. این ابزار در واقع تنها جریان اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می دهد و دانلود کردن یا مالکیت دائمی بر روی اطلاعات در آن مفهومی ندارد.

لپ تاپ لیبرتتو شرکت توشیبا با داشتن دو نمایشگر لمسی انحصار شرکتهای اپل و گوگل را در لیست برترینهای سال 2010 شکسته و رتبه هشتم را به دست آورده است. این لپ تاپ با داشتن دو نمایشگر هفت اینچی و تمام لمسی در تعدادی محدود ساخته شده و با قیمت هزار و 100 دلار به فروش رسید. می توان از این لپ تاپ به صورت عمودی به عنوان یک کتاب و به صورت افقی به عنوان یک لپ تاپ معمولی استفاده کرد.

شرکت مایکروسافت نیز در نهایت رتبه ای را در میان برترینهای تایم از آن خود و محصول "کینکت" کرد، بازی که برای انجام آن نیاز به ابزار خاصی نخواهد بود و تنها با کمک حرکات بدن می توان آن را کنترل کرد. در واقع کنترل اصلی این بازی که رتبه نهم لیست تایم را به خود اختصاص داده، بدن کاربر آن است، ویژگی که می تواند این بازی را به مرور زمان به بازی محبوب تر از Wii تبدیل کند.

بر اساس گزارش تایم ابزار "نوک کالر" نام کتاب خوان الکترونیکی شرکت "بارنز اند نوبل" است که مشابه آی-پد از نمایشگر لمسی برخوردار بوده و تمام رنگی است. در واقع این کتاب خوان اولین کتاب خوان تمام رنگی با وضوح تصویری بالا است.