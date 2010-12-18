وزارت خارجه مجدانه حادثه چابهار را پیگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در خصوص حادثه تروریستی چابهار بیانیه ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

بار دیگر هراس دشمنان از فرهنگ عاشورا و فرهنگ جهاد موجب شد طی اقدامی از سر زبونی و درماندگی خون 38 نفر از هموطنان عاشق و دلسوخته حسین (ع) حین عزاداری حضرت اباعبدالله بر زمین ریخته شود و برای دشمن در این میان شیعه و سنی و زن و مردم و مادر و کودک تفاوتی ندارد. دشمنان نظام و اسلام در اوج کوردلی هرگز قادر به خواندن این برگ از حقیقت انقلاب اسلامی نبوده اند که انقلاب با همین فرهنگ حسینی و عاشورایی به پیروزی رسید و پرچم مقاومت و آزادگی را به رهبری خمینی کبیر و خامنه ای عزیز با تقدیم هزاران شهید در این راه روشن در جهان برافراشت. حقانیت و نورانیت خون هر شهید انقلاب اسلامی دلهای تشنه حقیقت را در جهان آبیاری نمود و امروز جوانه های فرهنگ عاشورایی و جنبش مقاومت در میان ملت ها در اقصی نقاط جهان رو به بالندگی و رشد است و همین واقعیت باعث گردید، تا دشمنان درکنال استیصال و هراس هر از گاهی تیری در تاریکی رها نمایند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض خود را نسبت به مجامع حقوق بشری و سازمان ملل در رابطه با سکوت در برابر حمایت های سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی CIA ، MI6 و موساد اعلام می نماییم. آیا وقت آن نرسیده که قطعنامه های حقوق بشری سازمان ملل در اعتراض به تروریسم دولتی آمریکا و انگلیس و صهیونیسم جنایتکار صادر گردد و این مجامع دست از بازی سیاسی با چهره حقوق بشری بردارند؟!

اسناد حمایت آمریکا و سیا از گروهک جندالشیطان را چندی پیش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتشر نمود. چرا از سوی سازمان ملل و مجامع حقوق بشر کوچکترین موضعگیری علیه آمریکا نسبت به کشته شدن 400 نفر از هموطنان بی گناه ما بدست ریگی معدوم صورت نگرفت؟

به حق اینگونه استفاده ابزاری غیر منصفانه و ناعادلانه از مسئله حقوق بشر منجر به لوث شدن شعارهای حقوق بشری خواهد شد، که اینگونه مجامع سرلوحه کار خود قرار داده اند و بیداری بیشتر افکار عمومی جهان نسبت به اینگونه تناقضات و بی عدالتی ها را در پی خواهد داشت.

کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از دستگاه سیاست خارجی می خواهد مجدانه پیگیری های حقوق لازم از طریق مجامع حقوق بشری و سازمان ملل را داشته باشد و این پرونده و سایر پرونده های سیاه جنایت و ترور را تا رسیدن به نتیجه مفتوح نگاه دارد که این مطالبه قاطع مردم و نمایندگان مردم از دستگاه دیپلماسی می باشد.

بی شک حقانیت خون عزاداران حضرت اباعبدالله، کوس رسوایی دشمنان سیاه دل نزد افکار عمومی جهان را خواهد نواخت و نوید بیداری حسینی در سراسر جهان را به آزادگان مژده می دهد.