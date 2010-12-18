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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

همایش "نواندیشی دینی" برگزار می شود

همایش "نواندیشی دینی" برگزار می شود

همایش یکروزه "نواندیشی دینی" سه شنبه 30 آذر همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش نواندیشی دینی "جامعیت و پویایی اسلام (اقتصاد و سیاست)" با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می‌شود.

این همایش سه شنبه 30 آذرماه از ساعت 8 تا 17 در سالن شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. مبانی نظری، سیاست، جامعیت و پویایی و اقتصاد، جامعیت و پویایی محورهای این همایش هستند. 

محور مبانی نظری این همایش شامل زیرمجموعه های تبیین مفهومی جامعیت و پویایی، گستره دین (حداکثری بودن دین، حداقلی بودن دین یا ...)، مقایسه اسلام و مدرنیته (کارآمدی در حل معضلات بشر)، آسیب شناسی و نقد رویکردهای نوین به قلمرو دین، اجتهاد جواهری و  نقد قرائت های جدید از دین، روش شناسی فهم علوم انسانی از منابع دینی است.

گرایشهای سیاست و جامعیت و پویایی شامل ولایت مطلقه فقیه و نقش آن در پویایی مدیریت جامعه، حکم حکومتی و پاسخگویی به مشکلات جامعه، اختیارات حاکم در نظام اسلامی و نظام لیبرال، حقوق متقابل مردم و حکومت؛ مقایسه تطبیقی، مردم سالاری دینی و مشروعیت دینی، شاخصه‌های حاکمیت دینی در اسلام، شاخصهای مدیریت سیاسی جامع و پویا در اسلام، شاخصهای سیاست جامع و پویا در متون دینی، سیاست جامع و پویا در نظام مهدویت و انسان سیاسی می شود.

در موضوع و محور اقتصاد و جامعیت و پویایی موضوعاتی چون نسبت گزاره های اقتصادی و فقه، هستی شناسی اقتصاد (نقش توحید، معاد، امامت و عدالت در اقتصاد)، جامعه شناسی اقتصاد (منافع فرد و جمع، نقش فرهنگ، آزادی، سنتهای الهی، مداخله دولت )، اسلام؛ نهادها و پدیده های نوظهور اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ظرفیت منابع اسلامی و نظریه پردازی اقتصادی، ثبات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرال، انعطاف پذیری در سهم بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی، نقش احکام ثانویه در پویایی اقتصادی، پویایی اسلام و حل مشکلات اقتصادی و انسان اقتصادی سایر موضوعات مورد بررسی در محور اقتصاد و جامعیت و پویایی هستند.

این همایش با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موٌسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، پژوهشکده امور اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، سازمان بسیج اساتید کشور دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1212020

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