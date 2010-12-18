همایش "نواندیشی دینی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین همایش نواندیشی دینی "جامعیت و پویایی اسلام (اقتصاد و سیاست)" با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار می‌شود.

این همایش سه شنبه 30 آذرماه از ساعت 8 تا 17 در سالن شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود. مبانی نظری، سیاست، جامعیت و پویایی و اقتصاد، جامعیت و پویایی محورهای این همایش هستند.

محور مبانی نظری این همایش شامل زیرمجموعه های تبیین مفهومی جامعیت و پویایی، گستره دین (حداکثری بودن دین، حداقلی بودن دین یا ...)، مقایسه اسلام و مدرنیته (کارآمدی در حل معضلات بشر)، آسیب شناسی و نقد رویکردهای نوین به قلمرو دین، اجتهاد جواهری و نقد قرائت های جدید از دین، روش شناسی فهم علوم انسانی از منابع دینی است.

گرایشهای سیاست و جامعیت و پویایی شامل ولایت مطلقه فقیه و نقش آن در پویایی مدیریت جامعه، حکم حکومتی و پاسخگویی به مشکلات جامعه، اختیارات حاکم در نظام اسلامی و نظام لیبرال، حقوق متقابل مردم و حکومت؛ مقایسه تطبیقی، مردم سالاری دینی و مشروعیت دینی، شاخصه‌های حاکمیت دینی در اسلام، شاخصهای مدیریت سیاسی جامع و پویا در اسلام، شاخصهای سیاست جامع و پویا در متون دینی، سیاست جامع و پویا در نظام مهدویت و انسان سیاسی می شود.

در موضوع و محور اقتصاد و جامعیت و پویایی موضوعاتی چون نسبت گزاره های اقتصادی و فقه، هستی شناسی اقتصاد (نقش توحید، معاد، امامت و عدالت در اقتصاد)، جامعه شناسی اقتصاد (منافع فرد و جمع، نقش فرهنگ، آزادی، سنتهای الهی، مداخله دولت )، اسلام؛ نهادها و پدیده های نوظهور اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ظرفیت منابع اسلامی و نظریه پردازی اقتصادی، ثبات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرال، انعطاف پذیری در سهم بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی، نقش احکام ثانویه در پویایی اقتصادی، پویایی اسلام و حل مشکلات اقتصادی و انسان اقتصادی سایر موضوعات مورد بررسی در محور اقتصاد و جامعیت و پویایی هستند.

این همایش با همکاری دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موٌسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، پژوهشکده امور اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، جامعه المصطفی (ص) العالمیه، سازمان بسیج اساتید کشور دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.