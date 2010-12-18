به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز در مراسم تودیع وزیر پیشین امور خارجه و معارفه سرپرست این وزارتخانه گفت: در همین ماه و در آینده ای بسیار نزدیک، اجرای قانون هدفمندی یارانهها که آغازش بنا به اعلام ریاست جمهوری در آینده نزدیک است، آغازی مبارک در دل شدیدترین تحریمهاست که قدرتهای بزرگ در حق ایران اعمال میکنند.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها به زودی در سراسر کشور و با رعایت حال دهکهای پایین جامعه اجرا خواهد شد و همین طور که ماه محرم بزرگترین تحول در عالم رخ داد، امروز نیز رخداد دیگری شکل خواهد گرفت و آن هم انقلاب در بخش اقتصادی و معیشت مردم است.
رحیمی اظهارداشت: با اجرای این قانون، گامی اساسی در تحول اقتصادی کشور برداشته خواهد شد و به محض طی مراحل مقدماتی و اجرایی آن به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
در همین حال، محمدرضا رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور امروز گفت: این هفته، هفته آماده کردن بستر برای آغاز قانون هدفمندی یارانه ها در بخش حمل و نقل است.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام برخی منابع خبری، دولت قصد دارد قیمت 7 حامل انرژی را همزمان تغییر دهد. بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی و برق ؛ 7 حامل انرژی هستند که قیمتهای آنها به صورت همزمان تغییر خواهند یافت. در همین حال، احتمال تغییر قیمت آب همزمان با اجرای این قانون وجود دارد.
بنزین شاید - حتما 400 تومانی، افزایش کمتر از 4 هزار تومانی قبوض برق برای 90 درصد مشترکان (دوماهه)، افزایش بیش از دو برابری قیمت سی ان جی و چند برابر شدن قیمت گازوئیل؛ اخبارهای مختلفی بوده که تاکنون درباره وضعیت جدید قیمت حاملهای انرژی در شرایط هدفمندی یارانهها اعلام شده است.
براساس اعلام مسئولان دولتی، قیمت جدید حاملهای انرژی به طور ناگهانی اعلام خواهد شد. درعین حال، تنها چند ساعت مانده به آغاز رسمی اصلاح قیمتها، دستور برداشت یارانه نقدی ازحسابها صادرخواهد شد.
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