به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور امروز در مراسم تودیع وزیر پیشین امور خارجه و معارفه سرپرست این وزارتخانه گفت: در همین ماه و در آینده ای بسیار نزدیک، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که آغازش بنا به اعلام ریاست جمهوری در آینده نزدیک است، آغازی مبارک در دل شدیدترین تحریمهاست که قدرتهای بزرگ در حق ایران اعمال می‌کنند.

وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها به زودی در سراسر کشور و با رعایت حال دهکهای پایین جامعه اجرا خواهد شد و همین طور که ماه محرم بزرگ‌ترین تحول در عالم رخ داد، امروز نیز رخداد دیگری شکل خواهد گرفت و آن هم انقلاب در بخش اقتصادی و معیشت مردم است.