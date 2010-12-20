به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای ظرف کمتر از یک دهه گذشته، به تدریج به پدیده غالب در دنیای سرگرمی ها مبدل شده اند و طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان را به خود جذب کردند به همین دلیل می توان گفت که از نقطه نظر اثرگذاری در ردیف رسانه های گروهی پر مخاطب مانند تلویزیون قرار دارند و می توانند به همان اندازه نیز ساختار فکری، فرهنگی و اخلاقی جامعه را متاثر کند.
به اعتقاد کارشناسان، تولید بازیهای رایانهای در کشور آن هم با کیفیت بالا و برای رقابت و کسب جایگاه ممتاز در سطح بازارهای جهانی، تنها با توجه جدی و پیگیر سازمانها و نهادهای فرهنگی کشور و حمایت از تولید این مقوله در کنار سایر کالاهای فرهنگی نظیر سینما و تئاتر میسر خواهد بود.
نظرسنجی صورت گرفته از کاربران سایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای نشان میدهد که مدیران نهادهای مختلف فرهنگی با وجود موفقیتهای بازی سازان ایرانی در عرصههای مهم جهانی، هنوز به مقوله بازیهای رایانهای توجهی ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای ظرف کمتر از یک دهه گذشته، به تدریج به پدیده غالب در دنیای سرگرمی ها مبدل شده اند و طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان را به خود جذب کردند به همین دلیل می توان گفت که از نقطه نظر اثرگذاری در ردیف رسانه های گروهی پر مخاطب مانند تلویزیون قرار دارند و می توانند به همان اندازه نیز ساختار فکری، فرهنگی و اخلاقی جامعه را متاثر کند.
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