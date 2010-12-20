به گزارش خبرنگار مهر، بازیهای رایانه ای ظرف کمتر از یک دهه گذشته، به تدریج به پدیده غالب در دنیای سرگرمی ها مبدل شده اند و طیف وسیع و متنوعی از مخاطبان را به خود جذب کردند به همین دلیل می توان گفت که از نقطه نظر اثرگذاری در ردیف رسانه های گروهی پر مخاطب مانند تلویزیون قرار دارند و می توانند به همان اندازه نیز ساختار فکری، فرهنگی و اخلاقی جامعه را متاثر کند.



به اعتقاد کارشناسان، تولید بازی‌های رایانه‌ا‌‌ی در کشور آن هم با کیفیت بالا و برای رقابت و کسب جایگاه ممتاز در سطح بازارهای جهانی، تنها با توجه جدی و پیگیر سازمانها و نهادهای فرهنگی کشور و حمایت از تولید این مقوله در کنار سایر کالاهای فرهنگی نظیر سینما و تئاتر میسر خواهد بود.

طی سه سال گذشته بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ا‎‎ی به عنوان تنها مرکز متولی این نوع از بازی‌ها در کشور، در حمایت از بازی سازان و شرکت ‌های تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای دستاوردهای قابل قبولی داشته که از جمله آن می توان به حضور موفق در نمایشگاههای بین المللی چون "گیم کانکشن " فرانسه ، "Gamescom" آلمان و "Game Expo" دبی در سالهای 2009 و 2010 اشاره کرد.

همچنین تولید بازی‌هایی نظیر گرشاسپ، سیاره میترا، عصر پهلوانان، میرمهنا و ساماندهی بازار عرضه و پخش این محصولات از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت مادی و معنوی از تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای بوده است.

اما به رغم همه این تلاش ها در نظرسنجی صورت گرفته از کاربران سایت بنیاد ملی بازیهای رایانه ای که از سوی معاونت ارتباطات و بین الملل این بنیاد در سه ماه گذشته انجام شده، از حدود 10 هزار نفرشرکت کننده در این نظر سنجی، 22 درصد آنها (1748 نفر) توجه مدیران نهادهای فرهنگی را به مقوله بازی‌های رایانه‌ای کافی و 32 درصد ( 2846 نفر) آن را ناکافی دانسته اند. همچنین 46 درصد (4068نفر) یعنی اکثریت پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که مدیران نهادهای مختلف فرهنگی کشور به مقوله بازی‌های رایانه‌ای توجهی ندارند.