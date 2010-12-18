احداث 15 سوله چند منظوره بحران در سطح شهر تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری تبریز به لحاظ ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت بحران و نیز اجرای برنامه های راهبردی و آموزشی مناسب، پیشگام مدیریت اصولی بحران در استان است.

نوین اضافه کرد: توسعه و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی از پنج ایستگاه به 16 ایستگاه، برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه آموزش های لازم در مدارس، انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با زلزله، ایجاد مدیریت بحران در شهرداری و دیگراقدامات لازم، گام‌های بلندی است که در راستای افزایش سطح آمادگی و ضریب ایمنی شهر و شهروندان برداشته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم نهادینه شدن مدیریت عمل گرا در مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: با شعار نمی توان برای مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی و تدبیر کرد و لازم است کارگروه ها و افرادی که در این حوزه فعالیت و مسئولیت دارند به صورت عملی وارد میدان شوند.

شهردار تبریز همچنین گفت: شهرداری تبریز در حوزه مدیریت بحران و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش اثرات بلایای طبیعی فعال‌ترین دستگاه‌اجرایی استان طی سال‌های اخیر بوده و تلاش‌کرده است در این راه پیشگام باشد.

وی در ادامه به برخی اقدامات شهرداری تبریز به ویژه مدیریت بحران و آتش نشانی در حوزه مقابله با بلایای طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری مانور بزرگ آتش‌نشانی و نحوه مهار آتش با روش‌های نوین، برگزاری نمایشگاه عکس و کاریکاتور، برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی در ادارات تابعه و ارگان‌های دولتی، تهیه و تدوین و چاپ کتاب کاربرد سامانه اطلاعات GIS در مدیریت بحران، تقدیر از نویسندگان و تهیه‌کنندگان فیلم و انیمیشن با موضوعات ایمنی و دیگر برنامه‌های آموزشی از اهم اقدامات مدیریت بحران شهرداری تبریز بوده است.

شهردار تبریز خدمات‌رسانی سریع، صحیح و اصولی مبتنی برخواست‌ها و نیازهای شهر و شهروندان را اصلی ترین وظیفه مدیران و کارکنان شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری تبریز به عنوان خدماتی‌ترین دستگاه اجرایی باید با تنظیم برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های خود، پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم بوده و در این راه با اولویت بندی ضرورت‌های خدماتی و عمرانی، در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان گام بردارد.

علیرضا نوین جلب رضایتمندی عمومی در قبال عملکرد این مجموعه را در گرو خدمات‌رسانی مطلوب و صحیح به شهروندان دانست و افزود: خدمات شهرداری و نیز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی این مجموعه بدون توجه به اصل رضایتمندی مردم امکان توفیق و ماندگاری ندارند و مدیران و پرسنل شهرداری باید تمامی اقدامات و کارهای خود را در راستای تلاش برای جلب رضایت مردم قرار دهند.