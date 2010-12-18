  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

شهردار تبریز خبر داد:

احداث 15 سوله چند منظوره بحران در سطح شهر تبریز

احداث 15 سوله چند منظوره بحران در سطح شهر تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز شهرداری تبریز طی سال های اخیر با احداث 15 سوله چند منظوره بحران در سطح شهر، عملکرد مناسبی در بحث مدیریت بحران داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری تبریز به لحاظ ایجاد و توسعه زیرساخت های مدیریت بحران و نیز اجرای برنامه های راهبردی و آموزشی مناسب، پیشگام مدیریت اصولی بحران در استان است.

نوین اضافه کرد: توسعه و تجهیز ایستگاه‌های آتش‌نشانی از پنج ایستگاه به 16 ایستگاه، برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه آموزش های لازم در مدارس، انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با زلزله، ایجاد مدیریت بحران در شهرداری و دیگراقدامات لازم، گام‌های بلندی است که در راستای افزایش سطح آمادگی و ضریب ایمنی شهر و شهروندان برداشته است.

وی ضمن تاکید بر لزوم نهادینه شدن مدیریت عمل گرا در مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: با شعار نمی توان برای مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه برنامه ریزی و تدبیر کرد و لازم است کارگروه ها و افرادی که در این حوزه فعالیت و مسئولیت دارند به صورت عملی وارد میدان شوند.

شهردار تبریز همچنین گفت: شهرداری تبریز در حوزه مدیریت بحران و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کاهش اثرات بلایای طبیعی فعال‌ترین دستگاه‌اجرایی استان طی سال‌های اخیر بوده و تلاش‌کرده است در این راه پیشگام باشد.

وی در ادامه به برخی اقدامات شهرداری تبریز به ویژه مدیریت بحران و آتش نشانی در حوزه مقابله با بلایای طبیعی اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری مانور بزرگ آتش‌نشانی و نحوه مهار آتش با روش‌های نوین، برگزاری نمایشگاه عکس و کاریکاتور، برگزاری دوره‌های آموزشی درون سازمانی و برون سازمانی در ادارات تابعه و ارگان‌های دولتی، تهیه و تدوین و چاپ کتاب کاربرد سامانه اطلاعات GIS در مدیریت بحران، تقدیر از نویسندگان و تهیه‌کنندگان فیلم و انیمیشن با موضوعات ایمنی و دیگر برنامه‌های آموزشی از اهم اقدامات مدیریت بحران شهرداری تبریز بوده است.

شهردار تبریز خدمات‌رسانی سریع، صحیح و اصولی مبتنی برخواست‌ها و نیازهای شهر و شهروندان را اصلی ترین وظیفه مدیران و کارکنان شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری تبریز به عنوان خدماتی‌ترین دستگاه اجرایی باید با تنظیم برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های خود، پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم بوده و در این راه با اولویت بندی ضرورت‌های خدماتی و عمرانی، در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان گام بردارد.

علیرضا نوین جلب رضایتمندی عمومی در قبال عملکرد این مجموعه را در گرو خدمات‌رسانی مطلوب و صحیح به شهروندان دانست و افزود: خدمات شهرداری و نیز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی این مجموعه بدون توجه به اصل رضایتمندی مردم امکان توفیق و ماندگاری ندارند و مدیران و پرسنل شهرداری باید تمامی اقدامات و کارهای خود را در راستای تلاش برای جلب رضایت مردم قرار دهند.

کد مطلب 1212029

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها