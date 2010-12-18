جزئیات سفر اعضای هیئت دولت به استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان البرز، شماری از اعضای دولت از روز سه شنبه (30 آذرماه) با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان البرز پیگیری خواهند کرد.

در این سفر محمد نجار، وزیر کشور در شهرستان کرج و محرابیان وزیر صنایع و معادن در شهرستان نظرآباد حضور می‌یابند و در جریان مسائل و مشکلات این شهرستان‌ها قرار خواهند گرفت.

بر این اساس، نامجو، وزیر نیرو و بهبهانی ، وزیر راه و ترابری به ترتیب در شهرستانهای ساوجبلاغ و طالقان حضور خواهد یافت و در جریان مسائل و مشکلات این شهرستان‌ها قرار می‌گیرند.

بر این اساس، افتتاح طرح‌های عمرانی و پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی از جمله برنامه‌های سفر اعضای دولت به شهرستان‌های استان البرز است.

همچنین از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در هشتادومین سفر استانی به استان البرز، سخنرانی در جمع مردم این شهر، شرکت در کارگروه فرهنگ و هنر استان، تشکیل جلسه استانی هیات دولت، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، دیدار با مدیران اجرایی، نخبگان و برگزیدگان استان خواهد بود.

