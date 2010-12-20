تولید روغن موتور با نانو ذرات الماس درکشور/ روغن موتور ایرانی در لبنان

مهندس پژمان سلیمانی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نانو ذرات الماس دارای کابردهای وسیع در صنایعی چون پتروشیمی، خودروسازی و ... است گفت: نانو ذرات الماس دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاص است و با دارا بودن رسانش گرمایی بالا می تواند دمای موتور را تا 20 درجه سانتیگراد کاهش دهد.



وی به تولید مکمل روغن موتور اشاره کرد و افزود: پس از تولید مکمل های روغن، میزان خلوص الماس موجود در روغن را از 50 درصد به 90 درصد افزایش دادیم و توانستیم روغن موتوری تولید کنیم که می تواند حدود 12 درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.



این محقق با بیان اینکه این روغن موتور قابل استفاده در کلیه خودروها است اظهار داشت: به دلیل ساختار فیزیکی، نانوذرات الماس به عنوان بولبرینگهای کوچکی عمل می‌کنند که قادرند فرسایش ناشی از استفاده خودرو را از بین ببرند.



سلیمانی، کاهش فرسایش موتور، کاهش مصرف سوخت، کاهش دمای موتور خودرو و افزایش شتاب خودرو را از مزایای این روغن موتور نام برد.

وی از تجاری سازی این محصول خبر داد و خاطر نشان کرد: طی انعقاد قراردادی با فعالان این صنعت در استان گیلان موفق به تجاری سازی این محصول شدیم.



مجری طرح ادامه داد: علاوه بر این، انعقاد قرارداد تجاری سازی با کشور لبنان در زمینه صادرات این روغن موتورها در دستور کار قرار دارد که بر اساس آن به زودی این محصول به بازارهای این کشور عرضه می شود.