احتمالا همه معدنچیان کرمانی مرده اند/ حفر تونل انحرافی رو به پایان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح حادثه معدن هجدک اظهارداشت: ساعت 11 و 30 دقیقه ظهر سه شنبه هفته گذشته حادثه ای در یکی از معادن زغالسنگ هجدک روی داد که موجب محبوس شدن تعدادی کارگر معدن در تونلهای این معدن شد که به محض اطلاع اکیپهای امداد و نجات از دستگاههای مرتبط به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه چهار نفر در این حادثه در زیر آوار ماندند که شب سه شنبه با فعالیتهای صورت گرفته جسد یکی از معدنچیان از معدن خارج شد.

حادثه معدن هجدک عجیب و استثنایی است

نجار افزود: بر حسب وظیفه در ساعات ابتدایی وقوع حادثه از معدن بازدید کردم که درجریان جزئیات حادثه قرار گرفتم و در مذاکراتی که با متخصصان و معدنچیان بازنشسته صورت گرفت مشخص شد این حادثه بسیار عجیب و استثنایی است زیرا قبل از بروز حادثه هیچ گونه علائمی در راستای ریزش معدن مشاهده نشده است.

استاندار کرمان افزود: متاسفانه حجم ریزش معدن بسیار زیاد است و به همین دلیل دسترسی به محل حادثه سخت شده است اما با توجه به نگرانیهای خانواده معدنچیان و همچنین مسئولان تلاشهای صد چندان شده است، حتی اکیپهایی از وزارت صنایع و معادن به استان اعزام شده اند که متاسفانه در مسیر دچار سانجه شده اند.

وی گفت: دو نفر از امداد گران در سانحه تصادف دچار صدمات جسمانی شده اند و هم اکنون در یکی از بیمارستانهای کرمان بستری هستند و دو نفر دیگر با وجود توصیه پزشک برای بستری شدن در محل حادثه حضور یافته اند.

یک کارشناس اوکراینی در محل حادثه حضور دارد

استاندار کرمان افزود: وزیر صنایع نیز لحظه به لحظه در جریان عملیات امداد قرار دارد حتی یک کارشناس اوکراینی با تخصص امداد و نجات معدن در منطقه حضور دارد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه روز گذشته نیز از نزدیک از محل حادثه بازدید کرده است افزود: به دلیل ریزشهای متوالی معدن امداد گران تصمیم گرفته اند خود را از طریق یک تونل انحرافی به محل حادثه برسانند و پیشرفت کار با توجه به ریزشهای متوالی معدن مطلوب است و امیدواریم به زودی به محل حادثه برسیم.

احتمالا کارگران جان خود را از دست داده اند

استاندار کرمان در خصوص احتمال زنده ماندن کارگران گفت: شرایط بسیار سخت است و با توجه به اینکه حجم ریزش زیاد بوده احتمالا همه این افراد فوت کرده اند.

وی ادامه داد: معادن زغالسنگ به گونه ای است که احتمال دارد با کوچکترین جرقه انفجار صورت گیرد و تمام اکسیژن موجود در عمق معدن از بین برود و فرد اگر توانسته باشد در محلی پناه بگیرد دچار خفگی می شود با این وجود امداد گران به فعالیت خود با تمام توان ادامه می دهند.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: دیشب نیز یک اکیپ جدید به سرپرستی مدیرعامل شرکت مس ایران به منطقه اعزام شده است و وی شخصا در معدن حضور یافته و در حال فعالیت است.

500 واگن زغال از معدن خارج شده است

نجار ادامه داد: تاکنون 500 واگن زغالسنگ از معدن خارج شده است.

وی در خصوص دلایل بروز حادثه گفت: طبق نظر کارشناسان تمام شاخصهای ایمنی در معدن رعایت شده است اما با وجود این پس از خارج کردن معدنچیان کارشناسان دلیل بروز حادثه را با دقت بیشتر بررسی خواهند کرد.

وی افزود: این گونه حوادث در معادن زغالسنگ وجود دارد چون این معادن در داخل زمین هستند و استخراج نیز کار آسانی نیست به طوریکه سال گذشته نیز در این معادن بر اثر بروز یک حادثه یازده نفر جان خود را از دست دادند.

شرایط معدن هجدک با معدن شیلی قابل مقایسه نیست

نجار گفت: شرایط این حادثه با حادثه معدنچیان شیلیایی متفاوت است زیرا آنها در معدن محبوس شده بودند اما معدنچیان هجدک در معدن مدفون شده اند و نمی توان این دو حادثه را با هم مقایسه کرد.

استاندار کرمان در ادامه گفت: نظارت و رعایت استانداردها یکی از مهمترین سیاستها در بخش معادن استان کرمان است.

حفظ جان امدادگران بسیار با اهمیت است

وی استخراج از معادن کرمان را تلفیقی از روشهای سنتی و نوین دانست و گفت: بعد از پاکسازی معدن باید علت حادثه را بررسی کنیم.

وی یکی از مهمترین اهداف را حفظ جان امداد گران دانست و گفت: نمی توان بدون برنامه جلو برویم و جان دیگران نیز با خطر مواجه شود.

در پی بروز حوادث متعدد در معادن زغالسنگ کرمان طی هفته گذشته یکی تونلهای معادن زغالسنگ هجدک در شهرستان راور دچار ریزش شد و چهار معدنچی در این حادثه مدفون شدند که در ساعات ابتدایی جسد یکی از معدنچیان خارج شد اما به دلیل عمق زیاد معدن و همچنین ریزشهای متوالی عملیات امداد رسانی به سه نفر باقیمانده پس از گذشت پنج روزهمچنان ادامه دارد.

برخی کارشناسان با توجه به داربستی بودن محل ریزش تونل معتقدند احتمال دارد که این کارگران توانسته باشند در قسمتی از معدن پناه گیرند اما نبود هوا در عمق معدن زنده بودن این افراد را در پرده ای از ابهام فرو برده است.