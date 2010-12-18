تصویربرداری "نفس زمین" ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند داستانی "نفس زمین" به سفارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران تولید می‌شود. این مجموعه با بازی امید زندگانی، بهرام شاه محمدلو و گیلدا حمیدی است که از اول دی‌ماه از شبکه سوم سیما پخش می‌شود.

قسمت‌هایی از این مجموعه در تهران و عسلویه تصویربرداری شده که ادامه کار در شهرهای اصفهان، قم، ساوه و اطراف مشهد انجام می‌شود. مهندس بهزاد سرمدی از پژوهشگران شرکت ملی گاز ایران سفری را به کلیه تاسیسات گاز آغاز می‌کند. او به قصد نوشتن کتابی جامعه برای معرفی صنعت گاز ایران در خلال این سفر با روند تولید پالایش، انتقال گاز و همچنین سختی کار کارمندان گاز آشنا می‌شود.

با توجه به سه ماه آخر سال که هوا سردتر هم می‌شود این پروژه با هدف اصلاح الگوی مصرف و تلاش این شرکت برای فراهم کردن امکانات گاز ایران روی آنتن می‌رود.

محمد عبدی‌زاده، عقیل تقی‌زاده، مینو ملکی و شیما شمس‌الدینی از دیگر بازیگران مجموعه تلویزیونی "نفس زمین" هستند که عوامل دیگر این مجموعه عبارتند از نویسنده و کارگردان: کیهان شادور، مجری طرح: محمد بحرانی، دستیار اول و برنامه ریز: عقیل تقی‌زاده، مدیر تولید: محمد عبدی‌زاده، صدابردار: روح الله جعفر بگلو، مدیر تصویربرداری: حمیدرضا کلامی، نورپرداز: عزیز ارجونی، آهنگساز: علی بهرامی‌فرد و فرزاد فضلی، تدوین: شاهین افشاری و تهیه‌کننده: شرکت پیشگامان تصویر پارسه.