طرح ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شیروان چرداول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، طرح ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی در منطقه فرخینوند شهرستان شیروان چرداول صبح شنبه با حضور معاون آب و خاک وزیربنایی وزارت جهاد کشاورزی، مدیر حوزه ریاست وسرپرست اداره کل عمومی وزارت کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، فرماندار شهرستان شیروان چرداول وجمع زیادی از مردم منطقه افتتاح وبه بهره برداری رسید.

خسرو شهبازی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در محل افتتاحیه این طرح گفت: این طرح با هدف تامین آب اراضی کشاورزی منطقه وتبدیل اراضی شیب وکم بازده با باغات مثمر با استفاده از آب رودخانه سیمره احداث شده است.

وی افزود: این طرح 180 هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار می دهد و 100 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی گفت: با توجه به استعداد منطقه این اراضی به کاشت انگور یاقوتی،انار وزیتون قرار می گیرند.

معاون آب وخاک وامور زیر بنایی-مدیر کل حوزه وزارتی وسرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی وهمراهان در این سفر ابتدا با استاندار ایلام دیدار وسپس از طرحهای در دست اقدام سازمان جهاد کشاورزی در مناطق دره شهر، ماژین وهلیلان بازدید واز نزدیک در جریان پیشرفت این طرح ها قرار گرفتند.