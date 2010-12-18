حق الزحمه ها در طرح دورکاری کاهش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رضا موالی زاده پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال گلستان، با تشکر از اقدامات انجام شده در استان برای بحث اشتغال، ایجاد اشتعال و صیانت از نیروی کار را از دغدغه های مسئولان دانست.

وی در ادامه به اقدامات دولت در خصوص بعضی تغییرات در نحوه کار کارمندان اشاره کرد و گفت: با توجه به این که بسیاری از کارها نیاز به حضور فرد در سازمان ندارد با طرح دور کاری می توان خدمات بهتر و با کیفیت تری را ارائه کرد.

وی در زمینه بعضی نگرانی ها خاطر نشان کرد: در این طرح نه تنها حق الزحمه کارکنان کاهش نخواهد یافت بلکه

در بعضی موارد ممکن است که بیشتر هم بشود و در کل بستگی به بازخورد کار انجام شده دارد.

رحمت الله نوروزی مدیر کل کار و امور اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مصوبات جلسه را به شرح ذیل اعلام کرد و گفت: مقرر شد سازمان صنایع و معادن و شهرکهای صنعتی نسبت به بروز رسانی اطلاعات طرحهای 40 درصد به بالا اقدام کنند و در صورتی که طرحهای بالای 40 درصد مورد تائید بانکهای عامل نیاز به تسهیلات دارند فهرست طرحهای مذکور را به دفتر معاون برنامه ریزی اعلام شود.

وی افزود: بانک کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی نسبت به پذیرش طرح های مذکور اقدام کنند.



همچنین در این نشست مقرر شد، دستگاههای اجرائی طرحهای اقتصادی متقاضی تسهیلات ( طرحهائی که از همه جوانب آماده معرفی به بانک هستند و مشکل خاصی ندارند) را تا تاریخ 30/10/1389 به دفتر امور اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری معرفی کنند.

ستاد ویژه مشاغل خانگی با حضور دستگاههای مربوطه تشکیل گردد و دستگاههای اجرائی پیشنهاد خود را در خصوص بخشنامه مشاغل خانگی ارائه دهند.

مشکل پذیرش سند مالکیت مربوط به طرحهای مستقر در شهرکهای صنعتی که در بانک کشاورزی مطرح و مقرر شد که بانک کشاورزی نسبت به حل مشکل و ارائه راه کار قانونی تا هفته آتی اقدام متقاضی را به عمل آورد.

دستگاههای اجرائی نیز آخرین وضعیت دقیق پیشرفت طرح های بالای40 درصد را به دفتر امور اقتصادی استانداری ارسال کنند.