به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی که از 15 اسفندماه سال گذشته به عنوان سرپرست، مدیریت فدراسیون اسکواش را برعهده گرفت در نشست خبری امروز خود ضمن تشریح فعالیت‎های انجام شده دراین فدراسیون طی ماه‌های گذشته چشم انداز خود از آینده اسکواش را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه در آغاز کار برنامه پنج ساله تحت عنوان "سند راهبردی اسکواش" در فدراسیون تنظیم کردیم، گفت: البته در راستای این کار از برنامه‌های گذشته هم کمک گرفتیم ضمن اینکه در سال همت مضاعف، کار مضاعف (سال گذشته) مبنای کار خود را برای همیشه همین شعار قرار دادیم.

رئیس فدراسیون اسکواش ادامه داد: در این سند "منزلگاه" نیز تعریف شد تا بر اساس آن در پایان هر سال بتوانیم یک ارزیابی کلی از فعالیت‌های انجام شده داشته باشیم و نتیجه حاصل شده را با آنچه در برنامه در نظر گرفته شده بود، تطبیق دهیم. بر این اساس 15 اسفندماه امسال به اولین منزلگاه برای انجام اولین ارزیابی کلی می‎رسیم.

سلیمانی با یادآوری اینکه 17 سال از تاسیس فدراسیون اسکواش در ایران می‎گذرد، یادآور شد: با این حال هنوز این رشته برای خیلی از افراد ناآشناست بر همین اساس معرفی اسکواش طی ماه‌های گذشته و بر اساس تنظیم برنامه ای در راستای فرهنگ سازی یکی از فعالیت‎های ما بود.

وی نخبه یابی را یکی دیگر از برنامه‌های اجرا شده توسط فدراسیون اسکواش عنوان کرد و اظهار داشت: برای این کار طرح ملی نخبه یابی تنظیم شد و این طرح از اول تیرماه در هشت منطقه کشور آغاز شد ضمن اینکه. توسعه نرم افزاری جهت ارتقای سایت فدراسیون نیز یکی دیگر از فعالیت‌های انجام شده در این مدت بوده است.

رئیس فدراسیون اسکواش ضمن بیان اینکه با تشکیل کمیته‌های مختلف و برقراری ارتباط دوباره با افراد آشنا و متخصص به اسکواش نمودار تشکیلاتی فدراسیون را تشکیل دادیم به دیگر برنامه‌های انجام شده طی ما‌ه‌های گذشته اشاره کرد.

سلیمانی با بیان اینکه تیم ملی ولیگ در هر رشته ای ویترین به حساب می‌آیند، گفت: باید تلاش می‎کردیم تا ویترین‌های خود را تقویت کنیم در همین راستا برنامه‌های خوبی را آغاز کردیم. در حال حاضر در بخش بانوان مسابقات لیگ خوبی جریان دارد. در مجموع در هر یک از بخش‌های مردان و زنان 8 باشگاه به طور مستمر فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه برای طرح عمومی اسکواش ایران نام "یوزپلنگ" انتخاب شده است، تصریح کرد: سرعت در شکار که از ویژگی‎های یوزپلنگ است دلیل انتخاب این نام است. این طرح در راستای توسعه هر چه سریعتر اسکواش و شناساندن بهتر آن به عموم تهیه و تنظیم شده است.

رئیس فدراسیون اسکواش با یادآوری اینکه در حال حاضر 40 شهر ایران دارای هیئت هستند که از این میان 20 هیئت در استان گلستان فعالیت دارند، از طرحی مبنی بر ارائه تجهیزات رایگان به شهرهایی که برای تشکیل هیئت اسکواش اقدام کنند، خبر داد و گفت: این یک معامله پایاپای از طرف ما با هیئت‌ها خواهد بود.

سلیمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: بعد از 17 سال بانک جامع اطلاع رسانی فدراسیون اسکواش که در برگیرنده آمار و اطلاعات کامل و دقیق در تمام زمینه‎هاست تشکیل شده است.

رئیس فدراسیون اسکواش با تاکید بر اینکه این رشته زمستان گرمی را پیش رو دارد از برنامه‎های پیش رو خبر داد و گفت: مسابقات بین المللی بانوان با جایزه 4 هزار دلاری و رقابت‎های بین المللی مردان با جایزه 5 هزار دلاری به ترتیب در کیش و استان مرکزی برگزار می‌شود. همچنین کیش میزبان یک دوره مسابقات حرفه ای مردان با جایزه 10 هزاری دلاری خواهد بود ضمن اینکه رقابت‌های جام نوروز با جایزه 6 هزار دلاری را نیز در برنامه داریم.

وی با اشاره به حضور "امجدخان" پاکستانی در راس تیم ملی اسکواش گفت: باید مربی را جذب می‎کردیم که با بودجه و آنچه که نیاز داریم همخوانی داشته باشد بعد از رایزنی‎های بسیار و بررسی گزینه‎های مختلف با این مربی برای هدایت تیم ملی به توافق رسیدیم.

سلیمانی به غیبت اسکواش ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو اشاره کرد و گفت: البته از اینکه به گوانگجو اعزام نشدیم راضی هستم کاروان ایران افتخارآمیز برگشت و اگر ما در این بازی‌ها شرکت می‎کردیم در میان این همه رشته موفق گم می‎شدیم. بازی‎های آسیایی جای تجربه نیست.

در نشست خبری رئیس فدراسیون اسکواش که در سالن اجتماعات کمیته ملی المپیک برگزار شد صحبت‎هایی مطرح شد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

*فدراسیون اسکواش به زودی برگزار کننده دو کلینیک با حضور مدرسینی است که حداقل در آسیا از تصمیم گیرندگان اصلی به حساب می‎آیند.

* "مانیو" رئیس کمیته مربیان فدراسیون اسکواش آسیا و عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی به منظور تدریس در کلینیک 12 روزه امشب وارد تهران می‎شود در این کلینیک 21 شرکت کننده حضور دارند.

* 6 فروردین ماه یک دوره کلینیک آسیایی با حضور رئیس کمیته داوران آسیا از مالزی و به میزبانی اصفهان آغاز خواهد شد.

* میدان نقش جهان، اطراف تخت جمشید و مجموعه ورزشی انقلاب یا آزادی محل هایی هستند که برای نصب کورت شیشه ای در نظر گرفته شده اند.

* فدراسیون اسکواش ساخت آکادمی بین المللی اسکواش را در دستور کار دارد.

* در صورت صدور به موقع ویزا تیم ملی اسکواش ایران با ترکیب آریا فاضلی منش، عرفان جمشیدی، فرزاد شکوهی، محمدرضا کاشانی، آرین اعتمادی و سهیل شاملی به اسکاتلند و انگلستان رفته و در مسابقات بین المللی این دو کشور شرکت می‌کنند.

* تیم جوانان 7 بهمن به محل برگزاری مسابقات تیمی آسیا اعزام خواهد شد.

* در صورت غیبت تیم ایران در مسابقات بین المللی مثل انگلستان، آریا فاضلی منش به عنوان تنها نماینده ایران در این مسابقات شرکت می‎کند. فاضلی منش بازیکن ایرانی الاصل مقیم آمریکاست.

*مسئولان استانی اسکواش تغییر نمی‎کنند مگر اینکه کار مضاعف، سرعت و دقت لازم را نداشته باشند.

*ایران جزو 10 کشور برتر آسیا در رشته اسکواش است اما این باعث افتخار نیست.

* تا پایان سال استان قم دارای کورت شیشه ای می‎شود. اجرای این برنامه برای چند استان دیگر نیز در نظر گرفته شده است.

* خرداد یا تیرماه سال آینده ایران میزبان اولین دوره لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.

* جوانان اسکواش بزرگسالان این رشته را تهدید می‎کند.

رئیس فدراسیون اسکواش همچنین در بخش پایانی صحبت‎های خود با تاکید بر اینکه کسب مقام چهارمی آسیا برای ایران طی یکی دو سال آینده دور از دسترس نیست اعلام کرد که از حالا برای حضور در بازی‎های آسیایی 2014 قول می‎دهم.