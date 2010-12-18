به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کتابک، "چشمان آقای کروکر" داستانی دو صفحه ای است که از حدود سی سال پیش در انباری یک خانه خاک خورده است.

رولد دال این کتاب را در سال 1982 به سفارش دو ناشر آمریکایی نوشته که می‌خواستند یک مجموعه داستان برای کودکان منتشر کنند که شامل داستان‌های کوتاه نیمه تمامی از نویسندگان مطرح آن روزگار باشد و تمام کردن داستان‌ها به عهده خود کودکان قرار بگیرد.

رولد دال داستان "چشمان آقای کروکر" را برای این مجموعه نوشته و آن را ناتمام باقی گذاشته است تا بچه‌ها خودشان آن را هر طور که دوست دارند کامل کنند اما در آخر، نسخه اصلی داستان در یک حراج اینترنتی به ازای 1900 دلار به فروش رسید.

حال یکی از آن دو ناشر جوان که در تولید فیلم‌های هالیوودی فعالیت می کند، تصمیم گرفته تا پروژه نیمه تمامش را پس از گذشت سال‌ها، به انجام برساند. بیدرمن، تصمیم گرفته تا کتاب داستان "خودت کاملش کن" را با داستان‌های نیمه تمامی از نویسندگان مطرح کنونی ادبیات کودک، در کنار داستان‌هایی که در گذشته برای این کار تهیه شده بودند، منتشر کند.

آژانس ادبی رولد دال که امتیاز کتاب‌های دال را در اختیار دارد، اعلام کرده که به قرار داد اولیه درباره چاپ این داستان، احترام می‌گذارد تا سرانجام پس از سی سال خاک خوردن و به دست فراموشی سپرده شدن در یک انبار قدیمی، داستان رولد دال همراه با داستان‌های قدیمی و جدید ناتمام دیگری به چاپ می‌رسد.

دال داستان "چشمان آقای کروکر" را این طور آغاز می کند: "هیچ کس در تمام منطقه نبود که کروکر پیر را دوست داشته باشد. اشکال، تنها در طرز نگاه کردنش نبود. هر چند که نگاهش نامطبوع بود. حتی آن شیوه زننده حرف زدنش هم نبود که آدم ها را از او دور می‌کرد. با این که، حرف زدنش حتی از نگاه کردنش هم بدتر بود. مشکل پیرمرد، حتی خانه سیاه عجیب و غریبش در دل جنگل هم نبود. همه این ها به کنار، چیزی ترسناک، در چشمان پیرمرد بود که همه را فراری می‌داد."

با وجود چنین پیرمرد ترسناکی در جنگل، دو بچه تصمیم می گیرند که برای گردش به دل جنگل بروند. درست هنگامی که آن‌ها از کنار خانه پیرمرد می‌گذرند، ناگهان سگشان به طرف خانه پیرمرد می دود و ...

دال، داستان را همین جا تمام می کند تا کودکانی که کتاب را می خوانند، خودشان ادامه‌ای برای آن بنویسند.