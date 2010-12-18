پیشنهاد نامگذاری هشتم محرم در تقویم ملی به عنوان روز نوجوانان عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خلیلی با اشاره به اجرای طرح دانش‌آموزی «عملیات ملی محرم» از سوی این اتحادیه در ایام محرم امسال افزود: نقطه اوج این طرح در روز هشتم ماه محرم همزمان با بیست و سوم آذر ماه و با حضور دسته‌های عزاداری دانش‌آموزی در ساعات درسی و در خیابان‌ها بود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح به ثبت روز هشتم محرم با عنوان روز «نوجوان و جوان عاشورایی» در تقویم ملی کشورمان منجر شود، چرا که در حوزه دانش‌آموزی تاکنون چنین جریان سازی اتفاق نیفتاده است.

وی با بیان اینکه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به دنبال الگوسازی در حوزه جوان و نوجوان عاشورایی است، گفت: طرح دانش‌آموزی «عملیات ملی محرم» در ایام ماه محرم امسال و با هدف گفتمان سازی معرفتی و بصیرتی در میان دانش‌آموزان با الهام گیری از اهداف قیام حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: بر اساس این طرح، با حضور گروه‌های تبلیغی از حوزه‌های علمیه در مدارس به ویژه‌ دبیرستان‌های سطح کشور، ضمن ارتباط گیری با دانش‌آموزان زمینه طرح مسایل بنیادی برای آنان و پاسخگویی به این مسایل با نقش آفرینی دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان افزود: مسابقات طراحی شده برای دانش‌آموزان تا «اربعین حسینی» ادامه خواهد داشت و پس از ایام ماه محرم و صفر نیز با استمرار تبلیغ و حضور مبلغان در مدارس و نیز در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها ادامه خواهد یافت.