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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۸

بیانیه حزب موتلفه اسلامی در محکومیت حادثه تروریستی چابهار

بیانیه حزب موتلفه اسلامی در محکومیت حادثه تروریستی چابهار

حزب موتلفه اسلامی در بیانیه ای با اشاره به حادثه تاسف بار شهرستان چابهار در روز تاسوعای حسینی تاکید کرد: این اقدام تروریستی به دست عوامل جنایتکار استکبار جهانی و جندالشیطان نشان دهنده اوج رذالت دشمنان اسلام است.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است:

شهادت و مجروح شدن عزاداران حسینی در این اقدام شوم نشان می دهد دشمنان دین و مذهب را کور دلانی که اعتقادی به خدا ندارند بعض و کینه خود نسبت به نهضت عظیم حسینی را با چنین اقداماتی می خواهند جبران کنند اما این جنایات نتیجه ای جز رسوایی دشمنان و اتحاد و وحدت هر چه بیشتر مسلمانان و استحکام صفوف مردم آن منطقه در مقابل دشمنان در پی نخواهد داشت.

اقدام شیطانی دشمنان اسلام همانند اقدامات گذشته آنها در بر هم زدن اتحاد و اقتدار جهان اسلام هیچگاه اثری نخواهد داشت و نه تنها آسیبی به نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد نساخته بلکه نهال نوپای انقلاب را که به درختی تنومند تبدیل شده با چنین حرکاتی برخود نخواهد لرزید.

حزب موتلفه اسلامی ضمن محکومیت حادثه تروریستی چابهار شهادت هموطنان عزیزمان را تبریک و تسلیت عرض نموده و از نیروهای امنیتی، انتظامی وق ضایی مصرانه تقاضا دارد نسبت به شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه دلخراش با جدیت هر چه بیشتر عمل کنند.

کد مطلب 1212045

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