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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

راه اندازی آزمایشگاه آنتن و مایکروویو شمالغرب کشور در ارومیه

راه اندازی آزمایشگاه آنتن و مایکروویو شمالغرب کشور در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: سیزدهمین آزمایشگاه آنتن و مایکروویو کشور و تنها مرکز از این نوع در شمالغرب، در دانشگاه ارومیه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس دانشگاه ارومیه پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح این آزمایشگاه تامین زیر ساختهای علمی، آموزشی و مخابراتی را از جمله اهداف راه اندازی این مرکز عنوان کرد.

حسن صدقی با اشاره به اینکه این آزمایشگاه به همت متخصصان داخلی احداث و تجهیز شده، بیان داشت: همچنین فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه تحقیقات و فعالیتهای آزمایشگاهی در کنار زمینه سازی برای ارتقای سطح کیفی آموزش و تربیت دانشجویان رشته های مربوطه از دستاوردهای راه اندازی این مرکز در دانشگاه مادر آذربایجان غربی است.

داداش زاده ناظر پروژه نیز در آین آیین با اشاره به اینکه آزمایشگاه آنتن و مایکروویو دانشگاه ارومیه سیزدهمین مرکزی است که در سطح کشور راه اندازی می شود، گفت: با راه اندازی این آزمایشگاه، امیدواریم فارغ التحصیلان دانشگاهی با سطح قابل قبولی از معلومات و تجارب دانشگاهی وارد فضای صنعتی کشور شوند.

بر اساس این گزارش، این آزمایشگاه پس از سه سال تلاش متخصصان و با پنج میلیارد ریال در مجموعه پردیس شهر دانشگاه ارومیه قرار گرفته است.

کد مطلب 1212046

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