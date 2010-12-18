نرگس فتحی، یکی از نویسندگان و عروسکگردانان نمایش "چگونه دنیا را متحد کنیم" در این باره به خبرنگار مهر گفت: گروه تئاتر ایران در بیست و پنجمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر نیاپلویس تونس نمایش "چگونه دنیا را متحد کنیم" را اجرا میکنند. این جشنواره از 29 آذر ماه (20 دسامبر) برگزار میشود و ما هم این نمایش را اجرا میکنیم.
وی در ادامه افزود: این نمایش بر اساس نمایش سنتی ایرانی با نام مبارک نوشته شده و داستان درباره مبارک است که برای نجات یک دختر هندی عازم سفر میشود. او در این سفر با عروسکهای سنتی کشورهای مختلف همچون پانچ، سندباد و پونتینلا و ... آشنا میشود. آنها برای از بین بردن سوسمار تلاش زیادی میکنند. برای اجرای این نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سفارت ایران در تونس کمک زیادی کردند.
عوامل این پروژه عبارتند از کارگردان و تهیهکننده: سعید وثیقنیا، طراح صحنه و لباس: رضا مهدیزاده، نویسندگان: مریم ایرانمنش و نرگس فتحی، موسیقی: نیما حسینزاده، طراح و ساخت عروسک: احمد آکشده و مریم ایرانمنش، عروسکگردانان: احمد آکشده، بهرام بهبهانی، سعید وثیقنیا، مریم ایرانمنش و نرگس فتحی.
گروه تئاتر ایران در آینده نمایشی هم در جشنواره تئاتر آرژانتین اجرا میکند.
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