70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیرکشت گندم قرار گرفت

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: 70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیر کشت گندم قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به عدم بارش باران در فصل زراعی و نامناسب بودن وضعیت آب و هوا در حال حاضر 35 درصد کاهش سطح زیر کشت نسبت به سال زراعی گذشته داریم.

وی گفت: از این میزان سطح زیر کشت 45 هزار هکتار به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کاشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خاطرنشان کرد: سال زراعی قبل 110 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم قرار داشت.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.