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۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیرکشت گندم قرار گرفت

70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیرکشت گندم قرار گرفت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری 70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیر کشت گندم قرار گرفته است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: 70 هزار هکتار از اراضی استان ایلام زیر کشت گندم قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به عدم بارش باران در فصل زراعی و نامناسب بودن وضعیت آب و هوا در حال حاضر 35 درصد کاهش سطح زیر کشت نسبت به سال زراعی گذشته داریم.

وی گفت: از این میزان سطح زیر کشت 45 هزار هکتار به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کاشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خاطرنشان کرد: سال زراعی قبل 110 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم قرار داشت.

استان ایلام دارای 350 هزار هکتار زمین کشاورزی است.

کد مطلب 1212051

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