وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب که داستان یک بچه هزار پا است در سال 88 دوبار تجدید چاپ شده و هم‌اکنون در هنگ کنگ به زبان چینی در بازار کتاب موجود است.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه قرارداد ادامه این کتاب را در سه جلد دیگر با انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان بسته‌است، اظهار کرد: مقرر شده این کتاب به همراه عروسک بچه هزار پا و انیمشین تصویری آن که توسط استودیو صبا ساخته خواهد شد ارائه شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون طراحی عروسک بچه هزار پا به پایان رسیده و به زودی به بازار خواهد آمد.

حسن‌زاده داستان کتاب "کوتی‌کوتی" را اینچنین توضیح داد: این کتاب قصه یک بچه هزار پا است که تمامی مشکلات را در پاهایش می‌بیند و به زبان طنز بیان شده است.

وی درباره کتاب‌های در حال انتشارش نیز گفت: کتاب "پیتیکو پیتیکو" که سه داستان کودکانه است برای کودکان پیش دبستانی و سال‌های اول دبستان طراحی شده است و کار تصویرگری آن را "راشین خیریه" انجام داده است.

این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: این کتاب را انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان منتشر خواهد کرد و به احتمال فراوان تا پایان سال به بازار نشر می‌آید.

وی همچنین از انتشار رمان "هستی" خبر داد و گفت: این کتاب نوجوانانه است و با درونمایه اجتماعی توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر خواهد شد.