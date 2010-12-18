تاخیر پروژه دشت تبریز مانع توسعه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود چمنی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان تبریز با اشاره به مشکلات زهکشی و کشاورزی دشت تبریز تصریح کرد: با وجود گذشت پنج سال از پروژه دشت تبریز این پروژه رشد چندانی نداشته است و باید در این راستا ریشه‌یابی صورت گرفته و مشکلات با همکاری مسئولان برطرف شود.

فرماندار تبریز با بیان اینکه خرید و تملک زمین در گذشته موجب تسریع در اجرای پروژه شده بود، اظهار داشت: این روش از ابتدا نیز روش خوبی به نظر نمی‌رسید چرا که کار برای خود کشاورزان است و نباید در این راستا انتظار خرید و تملک زمین از طرف دولت صورت می‌گرفت.

چمنی خاطر نشان کرد: با روش جدید این تملک صورت نمی‌گیرد و کشاورزان نیز همکاری چندانی ندارند و خواستار خرید زمین از طرف دولت هستند.

فرماندار تبریز یادآور شد: با وجود تمام موانع و مشکلات باید بودجه‌بندی و زمان اجرای پروژه مشخص شده و بودجه مورد نیاز مشخص شود چرا که طولانی مدت شدن این پروژه به صلاح نیست.

چمنی با تقدیر از توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پروژه دشت تبریز یادآور شد: با مشخص شدن کاستی‌ها و نیازهای این پروژه به صورت شفاف امکان جلب همکاری نمایندگان نیز بیش از گذشته وجود دارد.

وی همچنین با بیان اینکه کانال‌های زهکشی زیرزمینی رشد بیشتری نسبت به کانال‌های سطحی داشته است، اظهار داشت: باید کانال‌های سطحی به همراه کانال‌های زیرزمینی احداث شود تا اتلافی در منابع به وجود نیاید.

فرماندار تبریز ادامه داد: دشت تبریز دارای کانال‌های سنتی متعددی بوده که در آبیاری اراضی مورد استفاده قرار می‌گرفته و باید این کانال‌ها نیز مورد توجه خاص قرار گیرد تا این پروژه به سرانجام مطلوب برسد.

چمنی همچنین با اعلام آمادگی فرمانداری تبریز برای حل مشکلات کشاورزی تبریز از برگزاری جلسات تخصصی با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط استقبال کرد.