ولایت پذیری محوری ترین اصل حرکت اصولگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در همایش هم اندیشی نخبگان و فعالان جریان اصولگرا در استان که در بیت امام جمعه ایلام برگزار شد، گفت: ولایت پذیری محوری ترین اصل حرکت اصولگرایان است .

وی ادامه داد: اصولگرایی تعریف حزبی ندارد چرا که این تفکر اصولی و اساسی، ریشه در سنت پیامبر (ص) و مکتب اهل بیت (ع) دارد .

وی اظهار داشت: آرمان اصلی اصولگرایان در مبحث مهدویت قرار دارد و هر کس که در این محدوده و در دفاع از ارزشها حرکت نماید در دایره اصولگرایی قرار می گیرد .

وی تصریح نمود: هرکس که از این مقوله تخطی نماید از این دایره خارج است .

استاندار ایلام با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما بر مبنای حکومت دینی استوار است، خاطر نشان کرد: امام راحل اصل اسلام را به عنوان محور و رکن انقلاب قرار دادند و قانون اساسی ما نیز بر این محور استوار است .

وی گفت: با پرهیز از اختلافات شخصی باید همگی از آرمانهای انقلاب و امام (ره) حفاظت و حراست کنیم.