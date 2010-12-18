ضرورت مشارکت عمومی برای رفع مشکلات دشت تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود پزشکیان پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و بررسی مشکلات شهرستان تبریز بر ضرورت توجه به توانمندی‌های مردمی در راستای حل مشکلات تاکید کرد و گفت: باید در خصوص دشت تبریز نیز طرح جامعی در دست باشد و تصویری از سیمای کشاورزی شهرستان تبریز تهیه و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا آنان نیز نسبت به درخواست‌های مشخص اقدام کنند.

پزشکیان خواستار مشارکت مردم در رابطه با مسائل مهم در شهرها و روستاها شد و گفت: در گذشته نیز تجربیات موفقی در زمینه مشارکت مردم در احداث خانه‌های بهداشت در روستاها داشته‌ایم که با مشارکت مردمی این مسئله به سرعت پیشرفت کرد.

وی با بیان اینکه علم، مشارکت و ایمان به کار موجب تسریع در امور می‌شود، تصریح کرد: باید خود مردم درگیر مسائلی چون زهکشی دشت تبریز شوند چرا که این مسئله مربوط به خود آنان است و اگر این علم و ایمان باشد مشارکت نیز محقق می‌شود و نگهداری این شبکه نیز مورد توجه مردم خواهد بود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش زمان اجرای پروژه نیز با مشارکت مردم ممکن است و باید در این راستای صاحبان زمین، روحانیان و شورای ده توجیه و همراه شوند.

وی تاکید کرد: نباید تمام انتظارت از دولت باشد بلکه خود مردم در زمینه مشکلات وارد شوند و در این راستا نمایندگان نیز در پیگیری مسائل وارد می‌شوند.

پزشکیان تصریح کرد: باید تصمیم جهادی گرفته شود تا کارها دنبال شود و در این راستا از تصمیم‌های اداری پرهیز شود تا شاهد به سرانجام رسیدن این پروژه در کوتاه مدت شویم.

همچنین شکور اکبرنژاد، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسائل مربوط به روستاییان توجهی خاص بوده است.

وی گفت: هر طرحی که در زمینه رفاه روستاییان و کشاورزان به مجلس آمده است در کمترین زمان مصوب شده و به همین دلیل در راستای شبکه زهکشی دشت تبریز نیز نمایندگان مساعدت کافی خواهند داشت.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درخواست مشخص در این زمینه از مجلس ارائه شود تا نمایندگان نیز در این راستا اقدامات موثر و عملی را صورت دهند.

علیرضا منادی دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به پیامدهای بهداشتی ناشی از نفوذ فاضلاب های شهری به اراضی کشاورزی گفت:‌ فاضلاب شهری تبریز دارای تصفیه کامل نیست و مشکل بزرگ بهداشتی محصولات کشاورزی شهرستان تبریز را تهدید می‌کند.

منادی گفت:‌ تنها یک سوم فاضلاب تبریز تصفیه شده و در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسد و در برخی مواقع این میزان تصفیه نیز محقق نمی‌شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌ براین اساس سبزیجاتی که در اطرف تبریز تولید می‌شود دارای میزان سلامتی خوبی نیستند و موضوع باید بررسی شود.

وی تاکید کرد: باید مسیر نهایی و خروجی فاضلاب تبریز مشخص شود و توجه رسانه‌ها نیز به این مسئله مهم است.

وی اظهار داشت: امروزه بزرگ‌ترین مشکل جهان موضوع کمبود آب است و در داخل کشور نیز کمبود آب موجب مشکلات فراوان شده و در حال حاضر اختلافاتی میان روستا‌ها و شهرها در موضوع آب ایجاد شده است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یک استان کشاورزی است یادآور شد: کشاورزی خواهد توانست نقش مهمی در توسعه بنیادین استان ایفا کند و در واقع کشاورزی برتر از صنعت در آذربایجان شرقی است.

منادی گفت: با وجود اینکه برخی تلاش دارند تا صنعت را به عنوان ظرفیت رشد استان عنوان کنند اما باید توجه داشت که کشاورزی در این راستا پیشگام است و نباید از آن غافل بود.