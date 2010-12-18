پیش بینی تخصیص 500 میلیارد ریال به کتابخانه های البرز در سفر استانی

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب افزود: این میزان اعتبار برای طرحهای متعدد ساخت و تجهیز کتابخانه ها در استان پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: ساخت حدود 15 باب کتابخانه استاندارد هر یک به متراژ 2200 متر در استان از برنامه های ویژه این اداره کل است.

محسنی همچنین ساخت شش باب کتابخانه در شهرستانهای طالقان،‌ ساوجبلاغ،‌ نظرآباد و کرج که فاقد کتابخانه هستند را از جمله طرح های پیشنهادی در این سفر خواند.

این مسئول افزود: کوهسار،‌ چهارباغ،‌ صیف آباد،‌ تنکمان و آسارا از مناطقی در این استان به شمار می روند که فاقد کتابخانه هستند.

ساخت کتابخانه مرکزی استان با بیش از 12 هزار متر زیربنا

این مسئول در ادامه ساخت کتابخانه مرکزی استان با بیش از 12 هزار متر بنا را طرحی مهم در این دوره از سفر رئیس جمهور به استان ذکر کرد و ادامه داد: همچنین این طرح با ساخت کتابخانه هایی به متراژ 4500 متر در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد تکمیل خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز همچنین از پیش بینی 300 میلیون تومان اعتبار برای توسعه طرح کتاب من خبر داد و افزود: در این طرح هر عضو طی یکسال می تواند چهار کتاب مورد نظر خود را برای خرید به کتابخانه پیشنهاد کند که با در نظر گرفتن مبلغ پنج هزار تومان برای خرید هر کتاب به این مبلغ رسیده ایم.

محسنی طرح پیک موتوری کتاب را بعنوان یکی دیگر از طرحهای پیشنهادی این اداره کل عنوان کرد و یادآور شد: برای تعمیر و نگهداشت کتب نیز مبلغ 300 هزار تومان را در نظر گرفته ایم.

این مدیر کتابخانه های عمومی استان، راه اندازی شبکه کتابخانه های عمومی و اینترنت را از اولویت های مورد نیاز این استان خواند.

وی اضافه کرد: گسترش مباحث نرم افزاری نیز جزو طرح های این اداره کل با هدف توسعه افراد کتابخوان و افزایش عملکرد کتابخانه های عمومی است.

محسنی در پایان ساخت 20 کتابخانه روستایی و افتتاح سه کتابخانه سیار را از دیگر طرح های این اداره کل ذکر کرد.