١٠٠ درصد وجوه دولتی را به بانک مرکزی منتقل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: در اجرای بند ”الف“ ماده« ١٢ » قانون پولی و بانکی کشور، نگهداری حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و یا شهرداریها میباشد، به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین به موجب بند ز ماده "١٠" همان قانون این بانک اختیار دارد به هر یک از بانکهای کشور نمایندگی دهد. بر این اساس لازم است کلیه بانکهایی که حسابهای نهادهای موضوع ماده "١٢" یاد شده را نگهداری مینمایند، ابتدا با اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ج.ا.ا. قرارداد نمایندگی امضا کنند، ضمن آنکه بانکهای عامل پس از افتتاح حساب کماکان میباید ١٠٠ درصد وجوه دولتی را به روش تعیین شده به بانک مرکزی منتقل کنند.
بانک مرکزی تصریح کرد: هنگام افتتاح حساب توسط بانک عامل جدید، دریافت تائیدیه از بانک عامل قبلی مبنی بر پرداخت بدهیهای غیرجاری و تعیین تکلیف بدهیها و تعهدات جاری، الزامی است.
نظر شما