اصفهان به 260 هزار تن کود شیمیایی نیاز دارد

محمد نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان به میزان نیاز استان اصفهان به کودهای شیمیایی اشاره کرد و افزود: میزان کودی که به صورت رسمی وارد استان اصفهان می‌شود جوابگوی استان اصفهان نیست چراکه این استان به نزدیک به 260 هزار تن کود شیمیایی نیازد دارد.

وی با اشاره به اینکه باید در راستای تولید و یا واردات کودهای شیمیایی به استان اصفهان فعالیتهایی انجام گیرد، اظهار داشت: در سطح استان به 260 هزار تن کودهای شیمیایی نیاز داریم اما میزان کودهای شیمیایی که به طور رسمی وارد استان می‌شود 130 هزار تن را شامل می‌شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به چگونگی تامین کودهای شیمیایی مورد نیاز در استان اصفهان تصریح کرد: مابقی کود شیمیایی مورد نیاز استان اصفهان که شاید بیشتر از سقف نیاز استان نیز باشد به صورت قاچاق و غیر قانونی وارد استان شده و مصرف می‌شود.

وی با اشاره به نیاز برآورده شده کشاورزان اضافه کرد: نیاز برآورده شدن کشاورزان 40 درصد بیشتر از نیاز کارشناسی است.

نصر اصفهانی همچنین در ارتباط با تولید محصولات کشاورزی سالم نیز گفت: همه محصولات کشاورزی تولید شده در استان اصفهان سالم است و استاندارهای لازم را دارد.

وی خواستار کاهش استفاده از کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی شد و افزود: با توجه به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در راستای بالا بودن سطح کیفی محصولات گام برمی‌دارد، نیاز به اهتمام جدی برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم در فرایند تولیدات کشاورزی احساس می‌شود.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان همچنین با اشاره به طریقه مصرف محصولات تولید شده در بخش کشاورزی این استان، اظهار داشت: حدود 1.5 میلیون تن از محصولات کشاورزی استان اصفهان به صورت تازه خوری مصرف می‌شوند.

وی تاکید کرد: تازه خوری محصولات کشاورزی نشانگر آن است که فرآیندی برای مصرف نداریم و در اینجا لازم است بیشتر دقت کنیم.

نصراصفهانی در ادامه با اشاره به تاثیرات مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و سموم تصریح کرد: در اثر مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی، علاوه بر آلودگی آبهای زیرزمینی، موجبات تخریب فیزیکی و شیمیایی خاک حاصلخیز و همچنین کاهش کیفیت طعم و مزه محصولات کشاورزی فراهم خواهد آمد.

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص مصرف بی‌رویه سموم آفات نیز اضافه کرد: استفاده از این سموم علاوه بر مقاوم شدن آفات در مقابل سموم شیمیایی، باعث به خطر افتادن سلامت بهره برداران کشاورزی و مصرف کنندگان خواهد شد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: همچنین با مصرف یک دلار سم در بخش کشاورزی سه دلار به محیط زیست خسارت می‌زنیم.