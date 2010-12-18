به گزارش خبرگزاری مهر در این نمایشگاه آثار پوستر در دو بخش اصلی با موضوع عاشورا به نمایش درمیآیند. همچنین بخش ویژهای با موضوع حضرت زینب (س) و بخش جنبی کتیبه نگاری در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
در بخش اصلی هم آثار 30 گرافیست از جمله مریم آزاد، زهرا ابوالحلم، سید مجید برقانی، مهدی بهلویی، امین پرهیزگار، محسن تاجزاده تبریزی، محمدباقر جاوید، علیرضا جوادی، علی آقا حسینپور، ابوالفضل رنجبران، محمود ساکی، حامد سعیدی، حسن سلطانزاده، منا شفیعی نژاد، محدثه عزیزآبادی، احود عزیزپور، مازیار علییاری، محبوبه علیار، جاوید علیوندی، محمدرضا فرخپور، محمدحسین قلیپور، لیلا قنبری یکتافر، رضا منجزی، کیانوش محبیان، سید محمد حسین میرباقری، جواد میرحسینی، سمیه سادات ملکینژاد، هادی گلچین، حمید وصفی و محمدحسین همدانیان در معرض دید علاقهمندان قرار میگیرد.
در بخش کتیبه نیز آثاری از هنرمندانی چون روحالله تیموری، علی حیاتی، مریم حسننژاد، میثم خالوندی، سعید دینپناه، محمد سعید نقاشیان و علیرضا جوادی وجود دارد.
بخش موضوعی به آثاری از محمود بازدار، فاطمه بحرینژاد، علیرضا بیتاللهی، سید حسن جعفرنژاد، محمدقیم حسینی، صادق خاکنژاد، مهرداد خاکزاد رنانی، اشکان خدابنده، سهیل صمدی بهرامی، احمد عزیزپور، محبوبه علیار، جاوید علیوند، زهادت محمد جواد، حسن مرادی و وحید نوروزی اختصاص دارد.
پنجمین سوگواره پوسترهای عاشورایی از سوی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از 28 آذر تا 9 دی ماه امسال برگزار میشود.
نمایشگاه دیگری هم با عنوان"سوگواره پوسترهای عاشورایی" در موزه هنرهای معاصر فلسطین برپا است که به نمایش آثار سالهای گذشته اختصاص داشته و ارتباطی با "سوگواره پوسترهای عاشورایی" حوزه هنری ندارد.
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